Модель обвинила своего котёнка в том, что он слил её голые фото в Сеть

4

Фото © Facebook / Serenna Derosa — Model / Musician

По словам девушки, она хотела провалиться сквозь землю, когда узнала о произошедшем. Модель поспешила удалить снимки из чата, но у неё не вышло.

27-летняя Серенна Дероса из Дерби, Англия, обвинила своего котёнка в том, что он отправил несколько снимков с её телефона незнакомому человеку в "Фейсбуке". Девушка переписывалась с продавцом автомобилей, подыскивая себе машину. Но ненадолго отлучилась и оставила телефон на кровати, забыв поставить блокировку.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SerennaDee/?tn-str=k%2AF" target="_blank">Serenna Derosa — Model / Musician</a></p>

А когда вернулась, обнаружила, что прислала продавцу в том числе свои обнажённые снимки: накануне Серенна, любуясь, фотографировала голую грудь, которую недавно увеличила. По словам девушки, рядом с телефоном она застала своего пятимесячного котёнка. Модель решила, что игривый питомец прошёлся по незаблокированному экрану и случайно скинул непристойные фото в диалог.

Клянусь, это была не я, а мой котёнок Ангел. Я положила телефон на кровать и спустилась вниз, чтобы сделать чашку чая. А когда вернулась, котёнок был рядом с мобильником

Серенна Дероса

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/SerennaDee" target="_blank">SerennaDee</a></p>

Серенна хотела удалить откровенные снимки, но у неё не вышло, пишет The Sun. Тогда она написала продавцу сообщения с извинениями, однако тот так ничего и не ответил. Теперь британка, которая, по её словам, извлекла урок из щекотливой ситуации, собирается тщательнее следить за своим телефоном.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×