Модель обвинила своего котёнка в том, что он слил её голые фото в Сеть

По словам девушки, она хотела провалиться сквозь землю, когда узнала о произошедшем. Модель поспешила удалить снимки из чата, но у неё не вышло.

27-летняя Серенна Дероса из Дерби, Англия, обвинила своего котёнка в том, что он отправил несколько снимков с её телефона незнакомому человеку в "Фейсбуке". Девушка переписывалась с продавцом автомобилей, подыскивая себе машину. Но ненадолго отлучилась и оставила телефон на кровати, забыв поставить блокировку.

А когда вернулась, обнаружила, что прислала продавцу в том числе свои обнажённые снимки: накануне Серенна, любуясь, фотографировала голую грудь, которую недавно увеличила. По словам девушки, рядом с телефоном она застала своего пятимесячного котёнка. Модель решила, что игривый питомец прошёлся по незаблокированному экрану и случайно скинул непристойные фото в диалог.

Клянусь, это была не я, а мой котёнок Ангел. Я положила телефон на кровать и спустилась вниз, чтобы сделать чашку чая. А когда вернулась, котёнок был рядом с мобильником Серенна Дероса

Серенна хотела удалить откровенные снимки, но у неё не вышло, пишет The Sun. Тогда она написала продавцу сообщения с извинениями, однако тот так ничего и не ответил. Теперь британка, которая, по её словам, извлекла урок из щекотливой ситуации, собирается тщательнее следить за своим телефоном.