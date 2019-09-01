Вам это не снится: 10 фото близняшек, красота которых заставляет ахнуть

Лора и Клаудия из Лондона, Великобритания, с детства занялись своей модельной карьерой. Девочки получали много предложений из-за своей внешности
Позже, в 2015 году, им невероятно повезло попасть в серию Playboy, посвящённую моделям-любителям
После этого их заметили более крупные агентства и бренды, и популярность девушек стремительно взлетела
Сейчас у девушек есть общий аккаунт в "Инстаграме", который насчитывает 229 тыс. человек. На личный аккаунт Лоры подписано 753 тыс., а Клаудии — 530
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