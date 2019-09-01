Вам это не снится: 10 фото близняшек, красота которых заставляет ахнуть

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Фото © Instagram/thebaduratwins

29-летние сёстры Лора и Клаудия Бадура быстро добились успеха в фешен-индустрии. Ведь близнецы всегда привлекают внимание своей необычностью, а эти девушки оказались ещё и талантливыми моделями.

Лора и Клаудия из Лондона, Великобритания, с детства занялись своей модельной карьерой. Девочки получали много предложений из-за своей внешности

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thebaduratwins/" target="_blank"><strong>thebaduratwins</strong></a></p>

Позже, в 2015 году, им невероятно повезло попасть в серию Playboy, посвящённую моделям-любителям

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thebaduratwins/" target="_blank"><strong>thebaduratwins</strong></a></p>

После этого их заметили более крупные агентства и бренды, и популярность девушек стремительно взлетела

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thebaduratwins/" target="_blank"><strong>thebaduratwins</strong></a></p>

Сейчас у девушек есть общий аккаунт в "Инстаграме", который насчитывает 229 тыс. человек. На личный аккаунт Лоры подписано 753 тыс., а Клаудии — 530

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thebaduratwins/" target="_blank"><strong>thebaduratwins</strong></a></p>

Маркетологи заявляют, что близняшки всегда более успешны, чем модели-одиночки. Ведь сёстры (или братья) раскрываются при взаимодействии друг с другом

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thebaduratwins/" target="_blank"><strong>thebaduratwins</strong></a></p>

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