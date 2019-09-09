Эта девушка настолько привлекательна, что парни со всего мира делают с ней тату

На самом деле идея набить на теле чьё-то лицо совсем не нова: к мастерам постоянно обращаются с просьбами создать дизайн, используя внешность близкого человека или кумира. Но с этой моделью получилось интереснее — не все парни с тату являются её фанатами.

Не так давно 22-летняя Элли О'Доннелл из Хаддерсфилда, Англия, нашла в Сети татуировки, в которых за основу были взяты её фото. Девушка безмерно удивилась, а потом так же безмерно обрадовалась. Ведь владельцы тату выбрали её, чтобы нанести на своё тело и ходить с этим до конца своих дней, пишет Daily Star.

Тату-мастер Ааран Хаслетт рассказал, что, например, большинство его клиентов просто нашли фото красивой девушки и захотели его набить. Но одной или двумя наколками дело не ограничилось. Ааран объяснил это тем, что у модели очень удачная внешность: полные губы, выразительные скулы и большие глаза.

Мне многие говорят, что всё это странно, но я так не считаю. Это величайший комплимент моей внешности. Знаете, я даже списывалась с парой фанатов. Мы уже подружились с парнем из Австралии, он очень приятный, и у него есть две татуировки со мной! Элли О'Доннелл

Элли О'Доннелл — известная модель и блогерша с 922 тыс. подписчиков в "Инстаграме". В 2016 году она даже принимала участие в конкурсе "Мисс Англия", но победить не смогла. У Элли есть общий аккаунт с сестрой Дейзи, 20-летней певицей. Девушки не просто красивы, но ещё и очень похожи, поэтому на их инстаграм подписано 172 тыс. человек. Сейчас девушки работают над собственным брендом одежды.

Девушка стала фешен-блогером, показывая одежду, которую так ненавидит её парень