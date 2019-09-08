Новый рваный тренд упростил жизнь моделей, обнажив всё самое красивое: 10 фото

С тем, что джинсы — одни из самых практичных и удобных элементов одежды, согласятся многие. Но что делать, когда солнце жарит как в последний раз, а ходить нагишом не позволяют рамки приличия? У инстаблогеров есть решение.

Конечно, всегда можно пойти в шортах. Или рваных джинсах. Или рваных джинсовых шортах, пишет The Sun

Но будем честны: они уже как-то приелись и стали совсем не оригинальными. А если простым людям они надоели, то что уж говорить про модных блогеров

Инстамодели не могут себе позволить ходить в чём попало, всегда нужно держать себя на стиле. И вот наконец-то появилась новая струя в мире штанов

Порванные на попе джинсы — не только стильно, модно, молодёжно, но и отличный лайфхак, как скрыть лопнувшие на пятой точке шорты

Как всегда, остаётся только поблагодарить инфлюенсеров, что привнесли в жизнь своих подписчиков красивый и практичный элемент одежды

В Instagram новый тренд — "голые бикини", которые разглядит только самый зоркий