Новый рваный тренд упростил жизнь моделей, обнажив всё самое красивое: 10 фото

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Фото © Instagram / marilyn_melo и amandatrivizas 

С тем, что джинсы — одни из самых практичных и удобных элементов одежды, согласятся многие. Но что делать, когда солнце жарит как в последний раз, а ходить нагишом не позволяют рамки приличия? У инстаблогеров есть решение.

Конечно, всегда можно пойти в шортах. Или рваных джинсах. Или рваных джинсовых шортах, пишет The Sun

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/marilyn_melo/" target="_blank"><strong>marilyn_melo</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/danielleyayalaa/" target="_blank"><strong>danielleyayalaa</strong></a></p>

Но будем честны: они уже как-то приелись и стали совсем не оригинальными. А если простым людям они надоели, то что уж говорить про модных блогеров

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/amandatrivizas/" target="_blank"><strong>amandatrivizas</strong></a> и <a href="https://www.instagram.com/alianamawla/" target="_blank"><strong>alianamawla</strong></a></p>

Инстамодели не могут себе позволить ходить в чём попало, всегда нужно держать себя на стиле. И вот наконец-то появилась новая струя в мире штанов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/amandakhamkaew/" target="_blank"><strong>amandakhamkaew</strong></a></p>

Порванные на попе джинсы — не только стильно, модно, молодёжно, но и отличный лайфхак, как скрыть лопнувшие на пятой точке шорты

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/viktoria_kay/" target="_blank"><strong>viktoria_kay</strong></a></p>

Как всегда, остаётся только поблагодарить инфлюенсеров, что привнесли в жизнь своих подписчиков красивый и практичный элемент одежды

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/okaspen/" target="_blank"><strong>okaspen</strong></a></p>

В Instagram новый тренд — "голые бикини", которые разглядит только самый зоркий

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