Новый рваный тренд упростил жизнь моделей, обнажив всё самое красивое: 10 фото

Конечно, всегда можно пойти в шортах. Или рваных джинсах. Или рваных джинсовых шортах, пишет The Sun
Но будем честны: они уже как-то приелись и стали совсем не оригинальными. А если простым людям они надоели, то что уж говорить про модных блогеров
Инстамодели не могут себе позволить ходить в чём попало, всегда нужно держать себя на стиле. И вот наконец-то появилась новая струя в мире штанов
Порванные на попе джинсы — не только стильно, модно, молодёжно, но и отличный лайфхак, как скрыть лопнувшие на пятой точке шорты
Как всегда, остаётся только поблагодарить инфлюенсеров, что привнесли в жизнь своих подписчиков красивый и практичный элемент одежды
В Instagram новый тренд — "голые бикини", которые разглядит только самый зоркий