Модель сильно пожалела, написав о том, что лучше умереть, чем быть страшненькой

21-летняя Ава Луис умудрилась своим поведением разозлить все 118 тыс. подписчиков, количество которых многие также ставят под сомнение.

На блогеров и инфлюенсеров возложена огромная ответственность, ведь зачастую фанаты берут пример именно с них. Поэтому, когда Ава Луис прорекламировала в "Инстаграме" чаи для похудения, подписчики девушки, мягко говоря, удивились, ведь о вреде подобных препаратов известно уже давно, пишет Lad Bible.

На все нападки фанатов Ава заявила, что уже была полной — весила 90 кг — и больше никогда такой не станет. Провозгласив себя легендарной худышкой, девушка добавила, что лучше умереть красивой, чем жить страшненькой. Видимо, именно этим руководствовалась Ава, когда вкалывала в губы филлеры и закачивала в лицо ботокс.

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Фанаты вовсе не оценили такие высказывания кумира, возмутившись, какой пример она подаёт остальным. Некоторые уже посмеялись над количеством подписчиков Авы, ведь при 118 тыс. человек иметь под каждым постом тысячи три-четыре лайков можно только при "мёртвых душах" и накрученных подписках.

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