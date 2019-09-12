Видео, как близняшки из Казани кормят бездомного, возмутило даже зарубежные СМИ

В начале месяца 24-летние Аделя и Алина Фатхеевы записали видео для участия в молодёжном конкурсе. Оно моментально разлетелось по Сети и вызвало массу недовольства. Но теперь недовольных стало больше, ведь клип дошёл и до Запада.

Изначально девушки рассчитывали победить в конкурсе, который устроила организация "Молодёжь Татарстана", и получить айфон, часы или приставку. Ничего из этого они не выиграли, зато добились мировой славы, что уже немало. Правда, известность девушек приобрела негативный оттенок, но вряд ли это их сильно расстроило, пишет Daily Mail.

В своём ролике девушки встретили бездомного на инвалидной коляске и накормили его роллами. Зрителей возмутило всё — и внешний вид сестёр, и выбор угощения, и то, как они отнеслись к мужчине. Гневные сообщения заполонили соцсети, а освещали эту тему не только местные СМИ. Позже выяснилось, что бездомным оказался Юрий Засорин, инвалид, вынужденный жить на улице почти 30 лет.

После очень громкого неодобрения общественности близняшки Фатхеевы были вынуждены закрыть комментарии к своему видео. Среди 178 тыс. подписчиков девушек в "Инстаграме" защитников нашлось мало.

Омерзительные бабы! Пользователь Daily Mail

Вздрагиваю при мысли о тех людях, на кого такие кошмарные "инфлюенсеры" могут повлиять Пользователь Daily Mail

Боже мой, у них с головой не в порядке Пользователь Daily Mail

Модель сильно пожалела, написав о том, что лучше умереть, чем быть страшненькой