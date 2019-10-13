Новый тренд — платье из кольчуги, которое обезоружит любого мужчину: 8 фото

Свой полёт дизайнерской мысли 26-летняя Saweetie представила на Неделе моды в Нью-Йорке — 2019. Её оригинальный аутфит уже поступил в свободную продажу и обойдётся любой желающей всего в 8 тыс. рублей.

Рэперша Saweetie плотно сотрудничает с ретейлером одежды Pretty Little Thing, ориентированным на девушек в возрасте от 14 до 24 лет

Эта компания известна также необычными и нередко откровенными нарядами, которые часто обсуждают в Сети

Но в этот раз волну недовольства всколыхнул не только экстравагантный дизайн платья, но и его цена, пишет The Sun

По мнению пользователей соцсетей, 8 тыс. за прозрачное платье, которое никуда, в общем-то, и не наденешь, — сильный перегиб

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