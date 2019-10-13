Новый тренд — платье из кольчуги, которое обезоружит любого мужчину: 8 фото

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Фото © Instagram / prettylittlething и prettylittlething.com

Свой полёт дизайнерской мысли 26-летняя Saweetie представила на Неделе моды в Нью-Йорке — 2019. Её оригинальный аутфит уже поступил в свободную продажу и обойдётся любой желающей всего в 8 тыс. рублей.

Рэперша Saweetie плотно сотрудничает с ретейлером одежды Pretty Little Thing, ориентированным на девушек в возрасте от 14 до 24 лет

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/prettylittlething/" target="_blank"><strong>prettylittlething</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.prettylittlething.com/silver-diamante-chain-halterneck-detail-bodycon-dress.html?awc=5577_1568387658_9180f3920c67de87780c57608503987d&utm_source=Affiliates&utm_campaign=Skimlinks&utm_medium=awin" target="_blank">prettylittlething.com</a></p>

Эта компания известна также необычными и нередко откровенными нарядами, которые часто обсуждают в Сети

<p>Фото © <a href="https://www.prettylittlething.com/silver-diamante-chain-halterneck-detail-bodycon-dress.html?awc=5577_1568387658_9180f3920c67de87780c57608503987d&utm_source=Affiliates&utm_campaign=Skimlinks&utm_medium=awin" target="_blank">prettylittlething.com</a></p>

Но в этот раз волну недовольства всколыхнул не только экстравагантный дизайн платья, но и его цена, пишет The Sun

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sofiajamorasource/" target="_blank"><strong>sofiajamorasource</strong></a></p>

По мнению пользователей соцсетей, 8 тыс. за прозрачное платье, которое никуда, в общем-то, и не наденешь, — сильный перегиб

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sofiajamora/" target="_blank"><strong>sofiajamora</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.instagram.com/sofiajamorasource/" target="_blank"><strong>sofiajamorasource</strong></a></p>

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