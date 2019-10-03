Эта девушка стала "мировой русской красавицей", и не зря: 10 пленительных фото

В конце сентября в Москве прошёл всероссийский конкурс красоты Miss World Russian Beauty — 2019 ("Мировая русская красавица"), в котором победила 18-летняя Александра Кузьмина из Ростова-на-Дону. И, судя по снимкам девушки, жюри сделало правильный выбор.

Принять участие в конкурсе Александра решила внезапно, и с самого начала её преследовали неудачи — то на репетицию не попадёт, то отравится накануне

Но оказалось, и этого было недостаточно, чтобы затмить внутреннее сияние Александры. Победив в конкурсе родного города, девушка отправилась в Москву

Здесь она соревновалась за звание самой красивой девушки России среди 42 участниц со всей страны. Конкурс проходил в Доме моды Вячеслава Зайцева

Девушка продефилировала в трёх разных нарядах и приняла участие в танцевальном номере, который подготовили всего за час

Теперь Александре предстоит выступить на конкурсе мирового уровня, где девушка будет защищать честь родной страны, пишет КП

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