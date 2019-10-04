Блогерша хотела похвастаться фигурой, но её захейтили из-за размера бикини

В инстаграме 25-летней Габриэлль Эпштейн из Квинсленда, Австралия, поклонников прекрасного привлекают её снимки в различного рода купальниках. Но в этот раз что-то пошло не так, и вместо восторженных криков она получила вопли негодования.

Как это бывает у инста-блогеров, Габриэлль выложила пост с рекламой уходовой косметики для тела. На фото девушка расположилась возле бассейна в мини-бикини цвета хаки, и такая картина заслужила почти 59 тысяч лайков. Но у многих подписчиков оно вызвало недоумение. Они посчитали этот купальник слишком уж мини и предложили девушке и вовсе ходить голой, что будет равносильно.

Эм, что за фигня??? L.y0l

Блин, никогда не понимала такие плавки Altonya_889

В чём смысл этого купальника? Просто ходи всюду голой, боже мой Max_woodruffe

Также недовольные комментаторы не забыли пройтись и по лифу купальника, заявив, что так сдавливать грудь больно и вредно для здоровья. Пользователи "Инстаграма" поругали девушку за то, что она, как и все, рекламирует на себе слишком откровенные купальники, которые не оставляют ничего на откуп воображению, пишет The Sun.

Но девушка не стала устраивать скандалов из-за негативных комментариев. Ей часто приходится выслушивать такое, ведь её профиль в "Инстаграме" полон снимками в купальниках. Девушка раньше профессионально занималась плаванием, но после серьёзной травмы плеча была вынуждена оставить спорт. Теперь она успешная модель с 2,2 миллиона подписчиков.

Модель выложила милое фото с малышом, но её подняли на смех из-за глупой ошибки