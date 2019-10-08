Первая модель, которую взяли в Victoria's Secret со всеми лишними кг: 10 фото

В историю моды удалось войти американской девушке Эли Тейт Катлер, которая несколько дней назад сделала чудесное объявление в своём инстаграме.

Компанию Victoria's Secret уже давно порицали за строгую приверженность к худым и высоким моделям, похожим друг на друга как капли воды

В ответ на критику бренд внёс коррективы в свою работу, пригласив Эли Тейт, девушку с 14-м размером одежды. И Эли стала его первой моделью плюс-сайз

Девушка необычна тем, что её размер — типичный для американок. Он не такой пышный, как у Эшли Грэм, но и худышкой Эли тоже не назовёшь, пишет E!News

И из-за этого таким девушкам, как Эли, всегда тяжело — либо на них в магазинах всё велико, либо мало. Но теперь модель планирует изменить это

На инстаграм Эли подписано 124 тыс. человек. Она ведёт свой подкаст о доброте, является профессиональным инструктором по йоге и вегетарианкой

Девушку унижали из-за лишнего веса, но она набрала ещё 18 кг и стала моделью