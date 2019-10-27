10 горячих фото бодибилдерши, за каждое из которых она получила по 160 тыс.

25-летняя Надин Керастас из Германии долгое время методично строила свою спортивную карьеру, принимая участие в чемпионатах по бодибилдингу. Но со временем она поняла, что это не совсем то, что она хотела.

Надин пришла в спорт, чтобы избавиться от боли. Врач посоветовал ей записаться в зал, чтобы отвлекаться от неприятных ощущений, что девушка и сделала

Она сразу поняла, что спорт — это для неё, и позднее тренер, заметив успехи девушки, предложил ей принять участие в чемпионате по бодибилдингу

За одним конкурсом последовал второй, и так через пять лет Надин стала профессиональной спортсменкой, но радости это не принесло

Она скучала по вредной еде и по посиделкам с друзьями и семьёй. Поэтому девушка забросила бодибилдинг, но не спорт, и её тело приобрело новые изгибы

Теперь фигуристая Надин зарабатывает по 160 тыс. рублей за один пост в "Инстаграме", где на неё подписано 1,3 млн человек, пишет Daily Star

Также девушка является моделью Playboy и успела побывать на обложке журнала уже пять раз

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