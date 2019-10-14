"Жизнь не будет прежней": 12 фото модели из Тамбова, выжившей в страшном ДТП

Евгения Сметанина родом из Тамбова попала в страшную аварию в городе Борисове под Минском, Республика Беларусь. ДТП произошло ещё 5 сентября, но только недавно девушка смогла рассказать, что ей пришлось пережить.

Евгения стала первой вице-мисс на конкурсе "Краса России" в 2017 году. И внешность девушки сложно не оценить, что подтверждает её инстаграм

Но теперь её жизнь разделилась на до и после. Красавица ехала из Москвы в Минск на "газели", которую нашла через онлайн-сервис поиска попутчиков

Модель рассказала, что машина столкнулась с фурой. При этом водитель не пострадал, а девушка с многочисленными повреждениями оказалась в реанимации

Из выкорёженной машины моё тело доставали неизвестные люди, думали, что уже мертва. <...> Голова, лицо, разрыв лёгких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы, пальцы на правой руке, зажат нерв, перелом ног! Евгения Сметанина

Сама Евгения посетовала, что многие отвернулись от неё, когда она попала в беду. И поблагодарила тех, кто пришёл на помощь

По словам девушки, работа которой основывалась на внешности, её жизнь больше никогда не будет прежней

Жизнь никогда не будет прежней! <...> Помогите в беде, когда лучшие подруги предают, когда нет звонка от самых близких, когда люди проходят мимо, когда те, кто был подругой, распускает сплетни, значит, и на похоронах бы не были! Евгения Сметанина

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