Как из подручных средств сделать шедевр "Инстаграма": 7 секретов от фотографа

Кай Бетчер из Кайзерслаутерна, Германия, говорит, что для интересных кадров необязательно покупать дорогостоящее оборудование
Достаточно "размять своё воображение" и придумать художественное применение самым обычным вещам, которые найдутся у каждого
Иногда Бетчер устраивает съёмки сразу в канцелярских или хозяйственных магазинах. Но результат всё равно от студийного не отличить
Я позволяю себе вдохновляться самыми разными вещами повседневной жизни. Если я снимаю модель, то идеи, которые приходят мне в голову, на 90% спонтанные
Кай Бетчер
Бетчер считает себя фотографом-портретистом с 2016 года, хоть и интересовался этим всегда
Прежде чем Кай начал зарабатывать на фотографии, он много лет потратил за объективом, улучшая свою технику и развивая профессиональные навыки
В защиту бюджетной фотографии Бетчер приводит в пример современные смартфоны, способные создавать кадры не хуже профессиональных камер
А чтобы довести свои снимки до совершенства, фотограф использует всем известные программы. Конечно, без фотошопа тоже не обходится
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