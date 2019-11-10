Как из подручных средств сделать шедевр "Инстаграма": 7 секретов от фотографа

Фотограф Кай Бетчер делится закулисными моментами своих съёмок в личном инстаграм-аккаунте. Такие фотографии-сравнения отлично показывают, какими методами и инструментами пользуется художник и что получается в итоге. А результат, между прочим, удивительный. Семь впечатляющих примеров — в подборке ниже.

Кай Бетчер из Кайзерслаутерна, Германия, говорит, что для интересных кадров необязательно покупать дорогостоящее оборудование

Достаточно "размять своё воображение" и придумать художественное применение самым обычным вещам, которые найдутся у каждого

Иногда Бетчер устраивает съёмки сразу в канцелярских или хозяйственных магазинах. Но результат всё равно от студийного не отличить

Я позволяю себе вдохновляться самыми разными вещами повседневной жизни. Если я снимаю модель, то идеи, которые приходят мне в голову, на 90% спонтанные Кай Бетчер

Бетчер считает себя фотографом-портретистом с 2016 года, хоть и интересовался этим всегда

Прежде чем Кай начал зарабатывать на фотографии, он много лет потратил за объективом, улучшая свою технику и развивая профессиональные навыки

В защиту бюджетной фотографии Бетчер приводит в пример современные смартфоны, способные создавать кадры не хуже профессиональных камер

А чтобы довести свои снимки до совершенства, фотограф использует всем известные программы. Конечно, без фотошопа тоже не обходится

Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram: 10 улик от фотографа