Тело модели, пропавшей 5 месяцев назад, нашли посреди пустыни в ящике с цементом

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Фото © Facebook / Find Esmeralda Gonzalez

Не обнаружив 24-летней Эсмеральды Гонзалез из Лас-Вегаса, США, дома, её брат поднял тревогу. Но, несмотря на поиски, о девушке долгое время не было ничего слышно. Теперь по подозрению в похищении и убийстве арестовали соседей модели, к которым ей не повезло попасть по случайности.

Эсмеральда пропала в конце мая этого года по дороге домой. Она испытывала некоторые проблемы с ментальным здоровьем и в последнее время не принимала препараты. Поэтому Эсмеральда шла неуверенно и перепутала дома, постучавшись к соседям, пишет Daily Mail. Те встретили её с распростёртыми объятиями и наркотиками.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/FindEsmeralda/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Find Esmeralda Gonzalez</ins></strong></a></p>

Но они не знали об особенностях девушки и, когда она начала вести себя странно, привязали её к постели. Придя в себя, Эсмеральда стала обвинять 45-летнего Кристофера Престипино и его девушку, что они дали ей наркотики. И те, испугавшись, что Эсме обратится в полицию, оставили её привязанной на долгое время.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/FindEsmeralda/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Find Esmeralda Gonzalez</ins></strong></a></p>

Однажды модели удалось вырваться из заточения. Она бродила в нижнем белье по окрестностям и просила проезжающих подбросить её до дома. Кристофер из страха, что его поступок раскроется, попытался задушить Эсмеральду, а когда не вышло — отравить чистящим средством для бассейна. Он выбросил её тело в пустыне, поместив в ящик с цементом.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/FindEsmeralda/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Find Esmeralda Gonzalez</ins></strong></a></p>

Мы все очень переживаем за неё, где она, что с ней? Это очень не в её характере — вот так пропасть без причины на пять месяцев. Куда она ушла?

Хуан Гонзалез, брат Эсмеральды

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