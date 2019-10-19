Партия vs учёба в Лондоне: 10 фото модели из Ростова, которая никак не решится

2026

Фото © Instagram/liman_maria

25-летняя Мария Лиман из Ростова-на-Дону может уже похвастаться успешной карьерой в фешен-индустрии, а теперь ей ещё предлагают попробовать руку в политической сфере. Но определиться с этим девушке трудно, ведь она живёт в Лондоне, и на это есть серьёзная причина.

На весь мир Маша успела прославиться в прошлом году во время М-2018 как самая красивая фанатка из России, пишет Daily Star

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/liman_maria/" target="_blank"><strong>liman_maria</strong></a></p>

Девушка не стеснялась показывать свои прелести в честь побед российской сборной. А показать было что, не зря Маша стала звездой журнала Playboy

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/liman_maria/" target="_blank"><strong>liman_maria</strong></a></p>

Решив продолжить успех, девушка переехала в Лондон, где собирается поступить в Королевскую академию искусств

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/liman_maria/" target="_blank"><strong>liman_maria</strong></a></p>

Но затем ей пришло предложение от ЛДПР возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Девушка согласилась, но теперь ломает голову, как всё совместить

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/liman_maria/" target="_blank"><strong>liman_maria</strong></a></p>

Ведь Маша очень настроена на учёбу, даже отвлекаться на парней не желает. О её решении так пока и не известно — девушка всё молчит и интригует фанатов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/liman_maria/" target="_blank"><strong>liman_maria</strong></a></p>

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