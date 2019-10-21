10 фото новой модели Calvin Klein, чьё пышное тело лишь напугало покупателей

В последнее время фешен-индустрия всё больше пытается выйти из своих старых рамок, работая с девушками различной внешности, национальности и так далее
Не так давно сдался бренд Victoria's Secret, пригласив плюс-сайз-девушку и трансгендера, а теперь и Calvin Klein внёс свою лепту в модный процесс
На билборде полная Чика предстала в нижнем белье со знаком компании, а поверх неё красовалась надпись: "Говорю свою правду в своих кельвинах"
Но такая правда многим не понравилась. Пользователи Сети разглядели в рекламе не инклюзивность моды, а пропаганду нездорового образа жизни
В "Твиттере" Чика резко ответила всем недовольным, что у неё всё в порядке со здоровьем и оно никого не должно волновать, пишет Bored Panda
Первая модель, которую взяли в Victoria's Secret со всеми лишними кг: 10 фото