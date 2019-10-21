10 фото новой модели Calvin Klein, чьё пышное тело лишь напугало покупателей

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Фото © Instagram/oranicuhh

22-летняя певица Джейн Чика Ораника из Алабамы, США, больше известная по своему псевдониму Чика, сумела во второй раз всколыхнуть Интернет. Популярный бренд Calvin Klein выложил новые рекламные фото, где моделью выступила рэперша, и это вызвало бум, но не тот, на который все надеялись.

В последнее время фешен-индустрия всё больше пытается выйти из своих старых рамок, работая с девушками различной внешности, национальности и так далее

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/oranicuhh/" target="_blank"><strong>oranicuhh</strong></a></p>

Не так давно сдался бренд Victoria's Secret, пригласив плюс-сайз-девушку и трансгендера, а теперь и Calvin Klein внёс свою лепту в модный процесс

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/oranicuhh/" target="_blank"><strong>oranicuhh</strong></a></p>

На билборде полная Чика предстала в нижнем белье со знаком компании, а поверх неё красовалась надпись: "Говорю свою правду в своих кельвинах"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/oranicuhh/" target="_blank"><strong>oranicuhh</strong></a></p>

Но такая правда многим не понравилась. Пользователи Сети разглядели в рекламе не инклюзивность моды, а пропаганду нездорового образа жизни

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/oranicuhh/" target="_blank"><strong>oranicuhh</strong></a></p>

В "Твиттере" Чика резко ответила всем недовольным, что у неё всё в порядке со здоровьем и оно никого не должно волновать, пишет Bored Panda

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/oranicuhh/" target="_blank"><strong>oranicuhh</strong></a></p>

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