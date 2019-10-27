Фото этой бывшей топлес-модели постоянно используют мошенники, и понятно почему

26-летняя Джессика Дейвис из Аберистуита, Уэльс, уже долгое время пожинает плоды своей модельной карьеры, которую она решила оставить в прошлом. Девушке постоянно приходят гневные обвинения в вымогательстве, но дело в том, что она такая же жертва.

На самом деле Джессика — довольно известная в прошлом модель, которая прославилась благодаря своим откровенным фото. Сейчас девушка больше не занимается таким, но свои снимки она часто встречает на просторах Интернета, и не в качестве предмета любования, пишет The Sun.

Мошенники создают поддельные аккаунты в соцсетях и приложениях для знакомств, заполняя профили фотографиями Джессики. Аферисты охотятся на одиноких мужчин в возрасте, втираются к ним в доверие и вымогают деньги.

Только вчера один мужчина рассказал мне, что вымогательница заявила, будто хочет от него детей. А другая жертва из США рассказала, что выслала якобы мне несколько тысяч на авиабилеты Джессика Дейвис

Зачастую мошенники просто создают поддельный инстаграм Джессики и начинают заваливать подписчиков (которых у девушки 148 тыс.) просьбами одолжить немного денег. По скромным подсчётам модели, её личность таким образом крали уже больше ста раз. Девушка уже начинает отчаиваться, что ей никогда не справиться с мошенниками.

Эта девушка настолько привлекательна, что парни со всего мира делают с ней тату