10 фото королевы красоты, которая не может найти себе парня из-за внешности

Светловолосая британка — победительница нескольких конкурсов красоты в Уэльсе. Но в личной жизни она не так успешна
Девушка пожаловалась, что никак не может подыскать себе достойного мужчину. И винит во всём свою внешность
Думаю, моя внешность привлекает более дерзких и самовлюблённых парней. А милые парни ко мне подходить боятся. Но всё, что мне нужно, это добрый мужчина, ориентированный на семью и карьеру
Джоуи Старкл
Девушка даже согласилась на участие в телешоу, где ей пришлось отказаться от макияжа и ходить на свидания вслепую, чтобы найти любовь
Этот опыт, по словам Джоуи, помог ей стать увереннее в себе. Ведь даже королевы красоты без косметики чувствуют себя порой некомфортно
Теперь британка планирует завязать с конкурсами красоты и собирается стать певицей.
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