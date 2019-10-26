10 фото королевы красоты, которая не может найти себе парня из-за внешности

Красавицам порой довольно непросто найти себе пару. По крайней мере, об этом говорит история 23-летней Джоуи Старкл из Лландидно, Уэльс.

Светловолосая британка — победительница нескольких конкурсов красоты в Уэльсе. Но в личной жизни она не так успешна

Девушка пожаловалась, что никак не может подыскать себе достойного мужчину. И винит во всём свою внешность

Думаю, моя внешность привлекает более дерзких и самовлюблённых парней. А милые парни ко мне подходить боятся. Но всё, что мне нужно, это добрый мужчина, ориентированный на семью и карьеру Джоуи Старкл

Девушка даже согласилась на участие в телешоу, где ей пришлось отказаться от макияжа и ходить на свидания вслепую, чтобы найти любовь

Этот опыт, по словам Джоуи, помог ей стать увереннее в себе. Ведь даже королевы красоты без косметики чувствуют себя порой некомфортно

Теперь британка планирует завязать с конкурсами красоты и собирается стать певицей.

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