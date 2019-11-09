Модель, от фото которой станет жарко, и дело не в её тренировках: 10 примеров

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Фото © Instagram/georginamazzeo

27-летняя Джорджина Маццео из Флориды, США, очень тщательно подходит к своему образу жизни, не пропуская ни единого похода в зал. Но, скажем честно, 1,5 млн подписчиков привлекла в инстаграм модели не программа спортнагрузки, а её результаты.

Джорджина родилась в Венесуэле, но давно переехала в Майами — рай для моделей купальников и нижнего белья

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/georginamazzeo/" target="_blank">georginamazzeo</a></p>

Здесь девушка работает с крупными и популярными брендами: Pretty Little Thing, Fashion Nova и другими

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/georginamazzeo/" target="_blank">georginamazzeo</a></p>

Но чтобы быть востребованной, Джорджина постоянно совершенствуется, усердно занимаясь в спортзале и на природе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/georginamazzeo/" target="_blank">georginamazzeo</a></p>

Видео тренировок девушка часто выкладывает в "Инстаграм", где за ней наблюдают 1,5 млн подписчиков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/georginamazzeo/" target="_blank">georginamazzeo</a></p>

Поклонники признаются модели, что её фото мотивируют их заниматься собой и следить за питанием, чтобы быть такими же красивыми, как и Джорджина

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/georginamazzeo/" target="_blank">georginamazzeo</a></p>

10 горячих фото бодибилдерши, за каждое из которых она получила по 160 тыс.

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