Модель, от фото которой станет жарко, и дело не в её тренировках: 10 примеров

Джорджина родилась в Венесуэле, но давно переехала в Майами — рай для моделей купальников и нижнего белья
Здесь девушка работает с крупными и популярными брендами: Pretty Little Thing, Fashion Nova и другими
Но чтобы быть востребованной, Джорджина постоянно совершенствуется, усердно занимаясь в спортзале и на природе
Видео тренировок девушка часто выкладывает в "Инстаграм", где за ней наблюдают 1,5 млн подписчиков
Поклонники признаются модели, что её фото мотивируют их заниматься собой и следить за питанием, чтобы быть такими же красивыми, как и Джорджина
10 горячих фото бодибилдерши, за каждое из которых она получила по 160 тыс.