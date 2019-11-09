Модель, от фото которой станет жарко, и дело не в её тренировках: 10 примеров

27-летняя Джорджина Маццео из Флориды, США, очень тщательно подходит к своему образу жизни, не пропуская ни единого похода в зал. Но, скажем честно, 1,5 млн подписчиков привлекла в инстаграм модели не программа спортнагрузки, а её результаты.

Джорджина родилась в Венесуэле, но давно переехала в Майами — рай для моделей купальников и нижнего белья

Здесь девушка работает с крупными и популярными брендами: Pretty Little Thing, Fashion Nova и другими

Но чтобы быть востребованной, Джорджина постоянно совершенствуется, усердно занимаясь в спортзале и на природе

Видео тренировок девушка часто выкладывает в "Инстаграм", где за ней наблюдают 1,5 млн подписчиков

Поклонники признаются модели, что её фото мотивируют их заниматься собой и следить за питанием, чтобы быть такими же красивыми, как и Джорджина

10 горячих фото бодибилдерши, за каждое из которых она получила по 160 тыс.