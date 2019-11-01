Разнорабочий изменил жизнь и стал моделью: 13 фото москвича, перевернувшего игру

Красота может стать помощником не только для девушек. Парням она порой необходима не меньше. Москвич Александр Крамаренко убедился в этом на собственном опыте, проделав нелёгкий путь.

Семья Саши жила довольно бедно. И вот, окончив строительный вуз, он отправился зарабатывать на Дальний Восток, пишет Starhit

Там парень познал все тяготы жизни. Ночевал в бытовке, работал по 12 часов в грязи и пыли под палящими лучами. А потом и боролся за свою зарплату

Мы строили космодром, вокруг которого ходило много слухов. Якобы там отмывают деньги, воруют… К сожалению, увидел своими глазами всю эту человеческую грязь. Ехал туда с радостью и надеждой, но постепенно начал приходить в ужас Александр Крамаренко

Когда Саша вернулся домой, хотел привлечь внимание к проблемам провинции. Но это мало кому было интересно. И он решил начать перемены с себя

Из "разнорабочего, заплывшего жирком от пива и чипсов", он превратился в настоящего красавца. Похудел на 17 кг и тренировался каждый день

И вот Крамаренко заметили фотографы, его стали приглашать на съёмки и передачи. А триумфом стало появление в рекламе Coca-Cola

Сейчас Саша зарабатывает на жизнь только моделингом. Откладывает деньги на квартиру и строит большие планы на будущее

Хочу стать коучем, чтобы поддержать тех, кто отчаивается. Они услышат мою историю, как паренёк, который копался в грязи на стройке за копейки, чего-то в жизни добился трудом и верой в себя. Значит, и они смогут Александр Крамаренко

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