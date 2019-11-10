Модель заявила, что нищие люди виноваты в своих проблемах, и её затравили в Сети

26-летняя Джоди Уэстон из Лондона, Англия, приняла участие в телешоу, где представители золотой молодёжи несколько дней обязуются жить с обычными людьми, чтобы понять их лишения. И вот с тех пор у девушки всё пошло наперекосяк.

Джоди родилась в богатой семье и никогда в своей жизни ни в чём не испытывала потребности. Она решила разнообразить свои будни и сделала перерыв в управлении салоном красоты, чтобы принять участие в шоу. Джоди познакомилась с бытом матери-одиночки, к которой её подселили. А позже заявила, что во всём виноваты неверные решения этой девушки, которые и привели к нищете.

Услышав такое от избалованной, по их мнению, блондинки, пользователи соцсетей пришли в ярость. В личные сообщения и в комментарии под фото посыпались оскорбления, угрозы и пожелания всего наихудшего. В начале года на неё по дороге из клуба домой напал неизвестный. Он схватил её за бёдра, оставив синяки, и укусил за шею, пишет The Sun.

Девушка закричала, и это спугнуло насильника. С тех пор Джоди боялась ходить по вечерам одна и долгое время не могла пережить случившееся. Но после её слов о матери-одиночке модели начали писать, что она сама виновата в произошедшем, ведь носит откровенную одежду, и вообще заслужила такое обращение.

Это было самое мерзкое, что я когда-либо получала в сообщениях. Одно дело — не любить человека из шоу и ругать его за высказанное мнение. Но желать ему изнасилования в тёмной подворотне? Это отвратительно и низко Джоди Уэстон

Модель сильно пожалела, написав о том, что лучше умереть, чем быть страшненькой