25-летнюю танцовщицу посадили на 6 лет за перевозку наркотиков стоимостью 3 млн

Джейд Сарвар из Дэвона, Англия, была арестована вместе со своими сообщниками при попытке провезти из Франции полкилограмма наркотиков.

Когда девушку задержали на вокзале в Лондоне во время досмотра, она очень удивилась внезапному появлению наркотика А-класса в её чемодане. Далее полицейским Джейд рассказала историю, как один парень оплатил ей недельный отдых на острове Мартиника, Франция. А взамен попросил прихватить на родину чемодан с дизайнерской одеждой.

Но позже из переписки модели и дилера выяснилось, что знакомы они давно и план обговаривали детально. Девушка должна была провезти полкилограмма наркотиков стоимостью 3,1 млн рублей в Англию за хорошее вознаграждение. Но всё испортили правоохранители — Джейд и двух её подельников задержали.

Больше всего досталось дилерам, они получили по 9 и 9,5 года тюрьмы. А девушку осудили на шесть лет колонии с учётом того, что это уже не первая её попытка контрабанды. За прошлое преступление Джейд уже получила год тюрьмы, но исполнение наказания было отложено на 18 месяцев. Теперь за нарушение условий отсрочки девушка получит дополнительные полгода колонии, пишет Daily Star.

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