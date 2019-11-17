Это лицо так красиво, что его не забыть: 10 фото модели, "поцелованной солнцем"

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Фото © Instagram/swalina

Эту девушку действительно сложно забыть, ведь она обладает особой внешностью: лицо красавицы украшено россыпью веснушек. И, если кто-то считает это недостатком, десятки тысяч её подписчиков готовы доказывать обратное.

Если сейчас веснушки стали трендом, и в виде них даже делают татуировки, то, когда Сванти Паулина росла, всё было не совсем так

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/swalina/" target="_blank"><strong>swalina</strong></a></p>

В детстве малышке, родившейся в Германии, из-за своей особенности пришлось пройти через оскорбления и унижения

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/swalina/" target="_blank"><strong>swalina</strong></a></p>

Позже она стала скрывать кожу под слоем тонального крема и боялась выкладывать фото без фотошопа

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/swalina/" target="_blank"><strong>swalina</strong></a></p>

Но шло время, и её оленьи глаза, чувственные губы и шикарная фигура не могли остаться без внимания

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/swalina/" target="_blank"><strong>swalina</strong></a></p>

Девушка стала сотрудничать с модельными агентствами и нашла аудиторию, которая по достоинству оценила её красоту, пишет Wikifamouspeople

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/swalina/" target="_blank"><strong>swalina</strong></a></p>

Сейчас 23-летняя красавица живёт в Лос-Анджелесе, ведёт популярный инстаграм и призывает подписчиков не стесняться своих веснушек.

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