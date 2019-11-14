Модель показала настолько откровенное бикини, что привела поклонников в ярость

Тэмми Хемброу, известная 25-летняя блогерша из Квинсленда, Австралия, наконец-то порадовала поклонников пополнением в коллекции своего бренда. Вот только восприняли они новинку не так горячо, как на то надеялась девушка.

На днях Тэмми опубликовала в "Инстаграме" пикантное видео, на котором она крутится перед камерой в новеньком бирюзовом купальнике. Модель демонстрировала самые выгодные стороны обновки, которая, по её словам, является пополнением в коллекции. Но девушка немало удивилась, когда к бикини подписчики отнеслись скептически, пишет Daily Star.

Популярные красотки из соцсетей порой забывают, для чего на самом деле предназначен купальник. Поэтому фанаты Тэмми поспешили ей об этом напомнить.

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Что сказать, Тэмми Хемброу испытывает особую тягу к почти несуществующим купальникам и прозрачной одежде. Несмотря на двоих детей, девушка имеет отличную фигуру и не стесняется её показывать. Тэмми часто обвиняют в том, что она прибегла к пластической хирургии, забывая важную вещь: девушка — популярный фитнес-тренер с собственным приложением по похудению.

Первой, что начал выпускать бренд Тэмми Saski Collection, была спортивная одежда, а уже потом ассортимент разросся до домашней и купальников. Но поклонники правы, те бикини, которые чаще всего выпускают известные модели — и Тэмми, и Эмили Ратаковски, — предназначены лишь для позирования на фоне пальм, но никак не для купания.

Модель затравили за видео, где она призвала принять себя, показав идеальное тело