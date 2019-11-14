Модель показала настолько откровенное бикини, что привела поклонников в ярость

На днях Тэмми опубликовала в "Инстаграме" пикантное видео, на котором она крутится перед камерой в новеньком бирюзовом купальнике. Модель демонстрировала самые выгодные стороны обновки, которая, по её словам, является пополнением в коллекции. Но девушка немало удивилась, когда к бикини подписчики отнеслись скептически, пишет Daily Star.
Популярные красотки из соцсетей порой забывают, для чего на самом деле предназначен купальник. Поэтому фанаты Тэмми поспешили ей об этом напомнить.
Эм, а можно сделать трусики повыше и лиф, который бы поддерживал грудь? Не все могут позволить себе липосакцию и пластические операции...
treya.m
Миленько, но почему трусики так высоко? Неудобно же
kalen.29
Топ не по размеру( Как в этом плавать вообще
adienicole
Что сказать, Тэмми Хемброу испытывает особую тягу к почти несуществующим купальникам и прозрачной одежде. Несмотря на двоих детей, девушка имеет отличную фигуру и не стесняется её показывать. Тэмми часто обвиняют в том, что она прибегла к пластической хирургии, забывая важную вещь: девушка — популярный фитнес-тренер с собственным приложением по похудению.
Первой, что начал выпускать бренд Тэмми Saski Collection, была спортивная одежда, а уже потом ассортимент разросся до домашней и купальников. Но поклонники правы, те бикини, которые чаще всего выпускают известные модели — и Тэмми, и Эмили Ратаковски, — предназначены лишь для позирования на фоне пальм, но никак не для купания.
Модель затравили за видео, где она призвала принять себя, показав идеальное тело