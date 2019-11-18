Тест из 10 заданий: Различите русских красавиц, учитывая, что все на одно лицо

Время диктует свою моду, а кто не хочет быть "на стиле"? Девушки стремятся изо всех сил к идеалу, выбирая одинаковые одежду, макияж и даже косметические операции. Сможете угадать, где на фото одна и та же красавица? В конце материала есть ответы, с которыми вы можете позже свериться.

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