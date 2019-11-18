Тест из 10 заданий: Различите русских красавиц, учитывая, что все на одно лицо

Мы нашли несколько похожих девушек, чтобы проверить зоркость своих читателей
Подсказка для вас: на нескольких коллажах изображена одна и та же барышня, просто без фильтров, фотошопа или косметики
Сейчас достаточно программ и приложений, которые могут изменить внешность до неузнаваемости
А на какие чудеса способна косметика, вам расскажет каждый второй парень из "Тиндера" с обманутыми ожиданиями
Но в ногу со временем шагает не только диджитал-индустрия, но и косметология, к которой девушки не стесняются обращаться
Многих не устраивает в себе какая-то мелочь, а под нож пластического хирурга ложиться очень страшно и дорого
Проще позволить косметологу сделать пару "уколов красоты", подкачать филлеров в нужные места — и вуаля, глаз невозможно отвести
Но фешен-индустрия твердит одно и то же, с экранов телевизоров и смартфонов смотрят одни и те же звёзды, и девушки делают выводы
Стремясь быть похожими на своих кумиров, они часто теряют себя и свою индивидуальность, но хватит о грустном
Угадали, на каких фото притаилась одна и та же девушка? Правильно, на , всё очень просто!
Модель, от фото которой станет жарко, и дело не в её тренировках: 10 примеров