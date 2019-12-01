Модель осталась без работы, потому что она одновременно слишком худая и толстая

20-летняя красотка Эбони Кларк никогда не думала, что у неё могут быть проблемы с поиском работы в сфере моды. Она ошибалась.

Модель из Уэйкфилда, Великобритания, рассказывает, что ей сотни раз на кастингах отказывали в съёмках из-за того, что она слишком... нормальная! По словам Эбони, тенденция к "разнообразию" заставляет бренды подбирать либо очень худых моделей, либо плюс-сайз. Якобы девушки "средних размеров" остаются не у дел.

За последние восемь лет и сотни кастингов я получила работу лишь однажды. Я всегда была уверена, что это как-то связано с моим размером. Конечно, никто не говорит "ты слишком толстая". Их вариант — "тебе нужно подтянуться" Эбони Кларк

Несмотря на то что кастинги, на которые Эбони ходит с 12 лет, не заканчивались успехом, работа у красотки всё-таки есть, пишет The Sun. Благодаря её модельному агентству. Но и тут не всё гладко.

Я получаю заказы. Особенно от брендов быстрой моды, которые ориентируются на крупные размеры. Но, чувствую, я не то, что они обычно получают от модели Эбони Кларк

Помимо работы моделью Эбони ведёт довольно успешную карьеру блогера. На её аккаунт в "Инстаграме" подписано больше 24 тысяч пользователей. И формы модели их вполне устраивают. Девушка остаётся в гармонии со своим телом и говорит, что худеть ради работы она не будет.

У меня были моменты, когда я думала, что мне нужно похудеть. Но я не хочу менять то, кем я являюсь. Думаю, любой человек, какого размера бы он ни был, может найти себя в качестве модели Эбони Кларк

Стюардесса потеряла работу, но у неё нашёлся запасной аэродром: 10 красивых фото