Модель осталась без работы, потому что она одновременно слишком худая и толстая

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Фото © Instagram/ebymaude

20-летняя красотка Эбони Кларк никогда не думала, что у неё могут быть проблемы с поиском работы в сфере моды. Она ошибалась.

Модель из Уэйкфилда, Великобритания, рассказывает, что ей сотни раз на кастингах отказывали в съёмках из-за того, что она слишком... нормальная! По словам Эбони, тенденция к "разнообразию" заставляет бренды подбирать либо очень худых моделей, либо плюс-сайз. Якобы девушки "средних размеров" остаются не у дел.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ebymaude/" target="_blank">ebymaude</a></p>

За последние восемь лет и сотни кастингов я получила работу лишь однажды. Я всегда была уверена, что это как-то связано с моим размером. Конечно, никто не говорит "ты слишком толстая". Их вариант — "тебе нужно подтянуться"

Эбони Кларк

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ebymaude/" target="_blank">ebymaude</a></p>

Несмотря на то что кастинги, на которые Эбони ходит с 12 лет, не заканчивались успехом, работа у красотки всё-таки есть, пишет The Sun. Благодаря её модельному агентству. Но и тут не всё гладко.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ebymaude/" target="_blank">ebymaude</a></p>

Я получаю заказы. Особенно от брендов быстрой моды, которые ориентируются на крупные размеры. Но, чувствую, я не то, что они обычно получают от модели

Эбони Кларк

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ebymaude/" target="_blank">ebymaude</a></p>

Помимо работы моделью Эбони ведёт довольно успешную карьеру блогера. На её аккаунт в "Инстаграме" подписано больше 24 тысяч пользователей. И формы модели их вполне устраивают. Девушка остаётся в гармонии со своим телом и говорит, что худеть ради работы она не будет.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ebymaude/" target="_blank">ebymaude</a></p>

У меня были моменты, когда я думала, что мне нужно похудеть. Но я не хочу менять то, кем я являюсь. Думаю, любой человек, какого размера бы он ни был, может найти себя в качестве модели

Эбони Кларк

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