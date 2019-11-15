Известный футболист расписался с россиянкой, ради которой бросил жену с 3 детьми

32-летний нападающий "Палмейраса" Луис Адриано связал себя узами брака с 22-летней моделью из Петрозаводска Екатериной Дорожко.

Счастливая парочка поделилась радостной новостью в соцсетях, выложив совместные снимки с торжества. Судя по локации, свадьба состоялась в Сан-Паулу, куда спортсмен увёз возлюбленную. Екатерина отметила в "Инстаграме": "Можете нас поздравить". А супруг в свою очередь признался ей в любви.

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Официально о начале отношений колоритная пара объявила в мае. Тогда футболист, который с 2017 по 2019 год играл за московский "Спартак", подарил девушке на день рождения роскошный "порше", пишет КП. Однако история красивой любви омрачается тем, что, пока Адриано устраивал в России свою личную жизнь, на родине его ждала красавица жена Камилла Ассем с тремя маленькими детьми. Да и Екатерина не первая русская девушка ветреного бразильца, до неё он успел завести роман с молоденькой москвичкой.

Но чувства к эффектной блондинке, видимо, оказались достаточно сильными и серьёзными. И влюблённые не устают их демонстрировать в соцсетях: перед глазами фанатов предстают сцены страстных поцелуев, нежных объятий и откровенных сцен.

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