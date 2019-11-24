Живого места не осталось: 5 красоток, забивших татуировками всё тело

Эти модели покрыли свои тела татуировками с головы до пят и ни о чём не жалеют. Благодаря таким "модификациям" девушками интересуются тысячи подписчиков со всего мира. И они уже научились на этом неплохо зарабатывать.

Эмбер Люк

За последние несколько лет Эмбер из Брисбена, Австралия, потратила на татуировки больше полутора миллионов рублей. Конечно, все вложения окупились. Теперь рисунки на её теле — её капитал, который будет ещё долго её кормить. Девушка промышляет горячими фото и видео. Чтобы подписаться на её аккаунт OnlyFans (платформа, пользователям которой даётся возможность устанавливать цену за подписку на аккаунты), придётся выложить полторы тысячи рублей в месяц.

Риаэ

Риаэ уже успела стать легендой в сообществе любителей тату. На её инстаграм подписано почти три миллиона человек. И хоть политика социальной сети запрещает обнажёнку, голые фотографии найти не составляет труда.

Мара Инкпериал

Немецкая модель Мара Инкпериал тоже не стесняется зарабатывать на своих фото. Конечно, с пометкой "Для взрослых". Публикует такие кадры девушка на OnlyFans, но и в её инстаграме откровенного контента хватает.

Винус Старр

У этой модели из Новой Зеландии почти 160 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Вопроса "С какой целью все эти люди её читают?" не стоит — всё и так понятно. Также у девушки есть аккаунт на Patreon, где за её обновлениями по подписке следит... 18 человек. Что ж, тоже неплохо.

Джилл Харденер

Джилл живёт в Берлине. Чтобы получить доступ к её раскрепощённым фото и видео, пользователи платят по 450 рублей ежемесячно. Желающих отдать свои кровно заработанные более чем достаточно.

Бриттни Бэйлис

Эта тату-модель живёт в Сиднее. За обновлениями девушки в "Инстаграме" следит больше полумиллиона подписчиков. Конечно, без аккаунта на OnlyFans тоже не обошлось. Там красотка публикует "эксклюзивный контент, который ещё никто не видел".

Келли Шеа

Тело Келли покрыто татуировками, но фанаты любят её не только за это. Формы американки пришлись по вкусу минимум 180 тысячам подписчиков.

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