У модели, родившей сразу после показа Рианны, нашли рак кожи третьей степени

Мировые СМИ сообщают, что 23-летняя модель Слик Вудс борется с меланомой третьей степени.

О проблемах со здоровьем модели стало известно, когда сама девушка у себя в инстаграме рассказала, что проходит курс химиотерапии. Несмотря на опасность, она не теряет позитивного настроя и даже шутит. Чтобы проиллюстрировать эту новость, Вудс опубликовала фото с друзьями, на котором она показывает язык.

Вот что я думаю о химиотерапии. Аплодисменты всем, кто проходит через это. #ЯХотяБыУжеЛысая Слик Вудс

Сейчас Вудс борется с меланомой третьей стадии, сообщает ELLE. Это один из наиболее опасных типов рака кожи, который может распространяться и на другие органы.

Фанаты и друзья модели поддержали её в комментариях. Девушка их поблагодарила, но попросила не относиться к ней как к жертве.

Девушка обрела популярность в 2017 году, когда приняла участие в рекламной кампании косметического бренда Рианны Fenty Beauty. С тех пор она успела стать мамой, но это не сильно повлияло на работу модели. Так, даже на восьмом месяце беременности Вудс выходила на подиум.

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