Девушка, над чьей фигурой постоянно насмехались, стала моделью и утёрла всем нос

Девушка, которую все вокруг считали слишком толстой для модельного бизнеса, доказала обратное.

Диана Сирокай дала отпор своим обидчикам, которые называли её фигуру "отвратительной". Впрочем, далось ей это не так легко. Сначала девушка пошла у них на поводу, пытаясь похудеть в спортзале, но тренировки не давали желаемого результата, сообщает Daily Star.

Но в итоге 23-летняя Диана приняла себя такой, какая она есть. И эта невероятная уверенность в себе привлекла внимание не только популярных брендов одежды, но и более одного миллиона подписчиков в "Инстаграме".

Сама девушка родом из Венгрии, но, когда ей было 13 лет, вместе с родителями она переехала в Лондон. Именно здесь она и начала работать в качестве модели и даже сниматься в музыкальных клипах, несмотря на то что в школе над ней жестоко издевались.

В течение двух лет меня запугивали, и это был один из самых трудных периодов в моей жизни. Я даже на какое-то время бросила работу, настолько мне было страшно и больно Диана Сирокай

К счастью, Диана нашла в себе силы противостоять обидчикам и стала популярной благодаря фото в стиле Ким Кардашьян, которое завирусилось в соцсетях. С тех пор она успела поработать с такими брендами как ASOS, PrettyLittleThing и Fashion Nova.