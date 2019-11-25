Девушка, над чьей фигурой постоянно насмехались, стала моделью и утёрла всем нос

Диана Сирокай дала отпор своим обидчикам, которые называли её фигуру "отвратительной". Впрочем, далось ей это не так легко. Сначала девушка пошла у них на поводу, пытаясь похудеть в спортзале, но тренировки не давали желаемого результата, сообщает Daily Star.
Но в итоге 23-летняя Диана приняла себя такой, какая она есть. И эта невероятная уверенность в себе привлекла внимание не только популярных брендов одежды, но и более одного миллиона подписчиков в "Инстаграме".
Сама девушка родом из Венгрии, но, когда ей было 13 лет, вместе с родителями она переехала в Лондон. Именно здесь она и начала работать в качестве модели и даже сниматься в музыкальных клипах, несмотря на то что в школе над ней жестоко издевались.
В течение двух лет меня запугивали, и это был один из самых трудных периодов в моей жизни. Я даже на какое-то время бросила работу, настолько мне было страшно и больно
Диана Сирокай
К счастью, Диана нашла в себе силы противостоять обидчикам и стала популярной благодаря фото в стиле Ким Кардашьян, которое завирусилось в соцсетях. С тех пор она успела поработать с такими брендами как ASOS, PrettyLittleThing и Fashion Nova.