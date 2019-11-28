Модель показала, как с помощью мусорного ведра и фонарика сделать вирусное фото

Популярная модель поделилась секретом, как из подручных средств сделать фото, которое принесёт огромное количество лайков.

23-летняя Кимберли черпает вдохновение из всего вокруг, и даже из таких, казалось бы, обычных вещей — мусорного ведра её мамы и фонарика, сообщает Fox News. По словам девушки, у неё уже не было времени на съёмку, которая планировалась на этот день, и тогда она вспомнила об одном простом лайфхаке.

Девушка надела белый купальник, прикрепив к нему каркасную юбку, а также включила вентилятор, чтобы её локоны красиво развевались на ветру. И все подписчики не остались равнодушными к изобретательности модели.

В прошлых фотосессиях Кимберли тоже использовала подручные средства: пенопласт, искусственные цветы и даже обычные ленточки, которые она привязала к потолку.

Я черпаю вдохновение в фильмах, музыке, картинах эпохи Возрождения, скульптурах и даже в Pinterest Кимберли

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