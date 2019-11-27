Петушара и отрезанный язык. Как ещё "королева России — 2019" угрожала журналисту

Победительница конкурса "Королева России — 2019" с виду кажется ангельской девушкой — светлые локоны, большие глаза, красивая фигура. Невозможно даже представить, как Элина Воронцова может кому-то яростно кричать "Петушара!" и угрожать жестокой расправой. Но именно эти слова и были записаны во время её разговора с журналистом телеканала "Москва 24".

Всё началось с программы, где Элина поделилась секретами, как правильно раскручивать мужчин на деньги. Журналист попытался открыть девушке глаза, раскритиковав её образ жизни. После этого от ангельской красоты "королевы России" не осталось и следа.

Модель позвонила своему обидчику, чтобы объяснить ему всё по понятиям. Запись их разговора, большая часть которого состояла из отборного мата, оказалась в распоряжении телеграм-канала Mash.

Ты, петушара, решил записать меня в бывшие модели... Когда человек прёт против меня и обливает такой грязью... ему потом язык просто могут отрезать. Ты компенсацию за всё это говно будешь выплачивать до конца всей своей жизни, я тебе отвечаю Элина Воронцова

Впрочем, журналист терпеть долго не стал и подал заявление в полицию.