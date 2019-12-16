Модель из Киева решила стать боксёром, сделав ставку на 13-й размер груди — фото

Киевлянка Мила Кузнецова не только собирается оформить боксёрскую лицензию, но и установить новый рекорд.

Модель плюс-сайз рассказала, что на такое решение её вдохновил поход в музей Кличко, пишет klitschko-brothers. Там девушка с 13-м размером груди посмотрела на чемпионские пояса братьев и даже сама надела перчатки, чтобы попробовать несколько ударов на груше.

Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в профессиональном боксе. Сейчас улетаю в давно запланированный отпуск, по возвращении начинаю тренировки Мила Кузнецова

Участница бьюти-конкурсов отметила, что параллельно тренировкам собирается оформить боксёрскую лицензию в национальной лиге профессионального бокса Украины и уже весной поучаствовать в первом профессиональном бою. При этом у модели большие планы: она хочет побить рекорд украинского боксёра Александра Усика.

Знаю, что последний бой Александра Усика вошёл в топ-10 самых рейтинговых трансляций на Youtube, которые смотрели украинцы. Уверена, мой дебютный бой побьёт и этот рекорд. Мила Кузнецова

Украинская модель активно ведёт свой инстаграм. Девушка с параметрами 126-86-116 см при росте 173 см приковала внимание 473 тыс. подписчиков. В этом году Мила представляла Украину на конкурсе Miss Universe Plus Size.