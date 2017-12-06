Допинг — для лохов, синтол — для пацанов! Как россияне смеются над решением МОК

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Допинг — для лохов, синтол — для пацанов! Как россияне смеются над решением МОК

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Фото © Соцсети

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить российских спортсменов от Олимпиады 2018 года. Впрочем, спортсменам, которых комиссия не заподозрит в допинге, было разрешено выступать только под нейтральным флагом. Но россияне не стали отчаиваться и лишь высмеяли это решение.

<p>Фото © Соцсети</p>

<p>Фото © Соцсети</p>

<p>Фото © Соцсети</p>

<p>Фото © Соцсети</p>

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