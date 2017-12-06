Допинг — для лохов, синтол — для пацанов! Как россияне смеются над решением МОК

Международный Олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России pic.twitter.com/cQLUrTmoUR— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 5 декабря 2017 г.
Идеальная Олимпиада по-американски: приехали, зажгли огонь, походили с флагами, вручили золотые медали американцам, бронзу и серебро всем остальным, потушили огонь... через суд отобрали все остальные медали для американцев вместе с призовыми.— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 6 декабря 2017 г.
— А мы всё равно на Олимпиаду поедем!— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 5 декабря 2017 г.
— Ну и нейтральный флаг вам в руки!
— Мы больше не будем вместе.— Sergey Korol (@krlsrg) 5 декабря 2017 г.
— Ну коотенька.
— Нет. И я не буду спать с тобой. Блин, ты врал мне. Ты женат!
— Ну а можно я приеду к тебе под нейтральным флагом?
Будем выступать на олимпиаде под флагом Таргариенов pic.twitter.com/D8d2YfVA6X— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 5 декабря 2017 г.
Будем участвовать через тор или впн (извините, участие в Олимпиаде недоступно в вашем регионе)— Сергей Алексеев (@alesterre) 5 декабря 2017 г.
Российской сборной разрешили участие в Олимпиаде под нейтральным флагом и под ненавязчивую музычку— Bob Farber (@Bobchensk) 5 декабря 2017 г.
Нейтральный флаг россиян на Олимпиаде pic.twitter.com/rlDLuckKeJ— РБ головного мозга (@belamova) 5 декабря 2017 г.
Внимательно читаю решение МОК. Там ни слова, что нельзя дальше принимать допинг. А это ПОБЕДА!— Держи передачу (@Boogaard_2) 5 декабря 2017 г.
Как они нас боятся.— Irina Rodnina (@IRodnina) 5 декабря 2017 г.
Ребята извините,не смогли защитить.
Лежу на диване под нейтральным флагом— Сергей Д (@sd0107) 5 декабря 2017 г.
Слушайте... Ну так то я российский флаг всегда считал довольно нейтральным!...— Данила Поперечный (@Spoontamer) 5 декабря 2017 г.
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