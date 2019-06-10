Как нужно свергать олигархов. Молдавский хитрый план для Украины

Политолог Алексей Мартынов — о делении политических сил и о том, что объединяет Россию, США и ЕС в Молдавии.

Молдавия снова на пороге массовых беспорядков. В минувшие выходные наконец две крупные парламентские фракции договорились о создании коалиции и провели первые заседания парламента, где выбрали руководящие органы и сформировали правительство. Третья сила, которая ещё на прошлой неделе считалась партией власти, — ДПМ олигарха Владимира Плахотнюка — не согласна отдать власть мирно.

Проевропейский блок AKUM под руководством Майи Санду и Партия социалистов Молдовы под руководством Зинаиды Гречаный стали новой властью в Молдавии. Бывшая правящая Демократическая партия главного олигарха страны Владимира Плахотнюка в оппозицию уходить не желает. Более того, Плахотнюк готов к физическому сопротивлению новому парламентскому большинству.

Тут нужно сделать ремарку. Владимир Георгиевич Плахотнюк в Молдове владеет почти всем. И бизнес-активами, и министерствами, и силовыми структурами. В том числе ему неформально подчиняется и Конституционный суд, который состоит из семи судей, кстати заметить, все они граждане соседней Румынии. Плахотнюк последние несколько лет активно использовал КС Молдовы как политический инструмент в своих целях.

Так, три года назад, когда под давлением уличных протестов и ради их прекращения нужно было организовать прямые президентские выборы, по просьбе Плахотнюка КС вынес постановление о возможности таких выборов, пусть и не в соответствии с Конституцией Молдовы (согласно конституции, Молдова — парламентская республика, где президента выбирает парламент). Уличный протест тогда сдулся, выборы прошли, а Плахотнюк сохранил полицейско-олигархический режим имени самого себя.

Да, конечно, в итоге с большим трудом во втором туре в президентских выборах с несколькими процентами в плюсе победил как бы пророссийский Игорь Додон. Однако на протяжении всех двух с половиной лет его президентства каждый раз, когда нужно было подписать или решить важный вопрос в компетенции президента и вразрез с "пророссийским имиджем", тот же самый Конституционный суд Плахотнюка временно отстранял президента от должности и назначал врио спикера парламента. Только в прошлом году Додона отстраняли пять раз! Все нужные акты подписывались, и спустя несколько дней всё возвращалось на круги своя. Так и вчера КС отстранил Додона от должности, а решением врио парламент был как бы распущен и все акты признаны недействительными.

Но тут ситуацию сильно меняет тот факт, что легитимность парламентского большинства и нового правительства Майи Санду признана главными международными игроками на молдавском политическом поле — Россией, ЕС и США. Образовался нетипичный для последнего времени ситуативный консенсус на почве неприятия того полицейско-олигархического режима, который сформировал в Молдавии Плахотнюк за последние несколько лет.

Такой "молдавский" консенсус России, ЕС и США можно только приветствовать. Конечно, нет никаких иллюзий, понятно, что каждый преследует свои собственные интересы в дальнейшем, но ситуативно все пока вместе.

Проецируя такой механизм на соседнюю Украину, можно предположить, что главная и общая задача тех же самых игроков в украинском кризисе — немедленное прекращение гражданской войны на юго-востоке. Хочется верить, что ради мира в Донбассе такой ситуативный консенсус возможен и там. Тогда, наверное, к минскому формату должны присоединиться и представители США.