Невеста заснула за рулём, и молодожёны погибли во время свадебного путешествия

Пара решила отправиться в медовый месяц на своей машине, но дальняя дорога их просто вымотала.

Эми Моффат и Стивен Грэхэм из штата Юта поженились пару недель назад. Свой медовый месяц они планировали провести в Канаде, куда отправились на своей машине. Дорога предстояла долгая, но молодожёнам не привыкать разъезжать на длинные дистанции.

На середине пути пикап вела Эми. Она немного утомилась, но продолжала ехать дальше. В какой-то момент она заснула за рулём, и машина выскочила на встречную полосу, а потом слетела с обрыва.

Там, внизу, проходила ещё одна дорога, куда и приземлился пикап. Очевидцы трагедии подбежали в машине, но уже сразу было понятно, что люди в ней мертвы. Друг погибших молодожёнов, который ехал позади них, просто не мог поверить в произошедшее.

Это словно история из шекспировской трагедии. Я видел, как они всё делали вместе и как они были счастливы. Они хотели прожить долгую и счастливую жизнь... друг молодожёнов Спенсер Люзак

Самое жуткое в этой истории, что после свадьбы Эми написала в "Фейсбуке" трогательный пост, в котором выразила свою любовь к Стивену и была уверена, что только смерть сможет их разлучить. Так оно и случилось.