Молодожёны выехали из загса, и через 5 минут их машина попала в смертельное ДТП

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Фото © Facebook / KFDM News

Парень и девушка из Техаса погибли через несколько минут после того, как произнесли свои клятвы любить друг друга до конца жизни.

19-летний Харли Джо Морган и 20-летняя Рианнон Будро Морган из города Вайдор, США, связали себя узами брака в прошлую пятницу. Но их семейное счастье оборвалось спустя всего несколько минут. Как только они выехали из суда, в их машину врезался пикап.

Они не были женаты и пяти минут

Кения Лашана Морган, мать Харли

Автомобиль с молодожёнами несколько раз перевернулся, прежде чем приземлился в канаву. Они погибли на месте. Водитель пикапа не пострадал. Причина аварии неизвестна, но управление полиции Оринджа уже ведёт расследование.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/KFDMNews/posts/10157785213783756" target="_blank">KFDM News</a></p>

Выйдя из здания мирового суда, пара направилась в окружной суд, чтобы подать свидетельство о браке, а также планировала тортом отпраздновать свою свадьбу в доме матери Харли, сообщает WLKY.

Единственное, чего они хотели, — это жениться и начать свою совместную жизнь.

Кения Лашана Морган, мать Харли

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/KFDMNews/posts/10157785213783756" target="_blank">KFDM News</a></p>

Харли и Рианнон были влюблены друг в друга с детства. В средней школе они начали встречаться и в декабре этого года собирались организовать официальную торжественную свадьбу. Жених хотел вернуться в колледж, а невеста планировала пойти на курсы медсестёр.

У них были большие планы. Жизнь драгоценна. Вы не знаете, как много времени с человеком вам отведено, поэтому хватит беспокоиться о мелочах

Кения Лашана Морган, мать Харли

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