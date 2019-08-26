Молодожёны выехали из загса, и через 5 минут их машина попала в смертельное ДТП

19-летний Харли Джо Морган и 20-летняя Рианнон Будро Морган из города Вайдор, США, связали себя узами брака в прошлую пятницу. Но их семейное счастье оборвалось спустя всего несколько минут. Как только они выехали из суда, в их машину врезался пикап.
Они не были женаты и пяти минут
Кения Лашана Морган, мать Харли
Автомобиль с молодожёнами несколько раз перевернулся, прежде чем приземлился в канаву. Они погибли на месте. Водитель пикапа не пострадал. Причина аварии неизвестна, но управление полиции Оринджа уже ведёт расследование.
Выйдя из здания мирового суда, пара направилась в окружной суд, чтобы подать свидетельство о браке, а также планировала тортом отпраздновать свою свадьбу в доме матери Харли, сообщает WLKY.
Единственное, чего они хотели, — это жениться и начать свою совместную жизнь.
Кения Лашана Морган, мать Харли
Харли и Рианнон были влюблены друг в друга с детства. В средней школе они начали встречаться и в декабре этого года собирались организовать официальную торжественную свадьбу. Жених хотел вернуться в колледж, а невеста планировала пойти на курсы медсестёр.
У них были большие планы. Жизнь драгоценна. Вы не знаете, как много времени с человеком вам отведено, поэтому хватит беспокоиться о мелочах
Кения Лашана Морган, мать Харли
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