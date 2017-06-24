Молодые и дерзкие. Как два принца Ближний Восток не поделили

Как связаны между собой "дворцовый переворот" в Саудовской Аравии, приезд Трампа в Эр-Рияд и дипломатическая атака на Катар.

Нынешний король — 81-летний Салман — является последним здравствующим сыном и последним прямым наследником основателя правящей в Аравии династии Абдул-Азиза Аль-Сауда. Именно его фамилия и стала частью названия государства, которое мы знаем как Саудовскую Аравию. Тогда, 80 лет назад, разбив всех конкурентов в междоусобной войне благодаря поддержке англичан он воцарился на трон Аравии. Его завещание гласило, что наследниками престола должны становиться его родные сыновья. Причём очерёдность наследования должна распределяться строго по старшинству.

Так и происходило последние 70 лет. Сыновья Абдуль-Азиза один за одним сменяли друг друга на троне. Но лет 30 назад, ещё в 80-х, когда на троне был очередной сын основателя династии, король Фахд, ещё здравствующие оставшиеся четыре сына Абдул-Азиза, каждому из которых было уже далеко за 60, понимая, что рано или поздно прямых наследников, соответствующих завещанию отца, не останется, договорились о следующем. По принятому ими соглашению, после смерти последнего прямого наследника королём Аравии должен стать старший сын старшего из них. То есть внук Абдула-Азиза, сын его старшего сына Сауда.

По принятому тогда братьями правилу дальше передача престола должна была осуществляться по старшинству от внука к внуку. Понятно, что из-за большого количества сыновей у каждого из братьев очередь наследников выстроилась немаленькая. До сегодняшнего дня несколько десятков внуков основателя династии Саудитов законно ожидали своей очереди сесть на трон королевства.

Мухаммад ибн Салман, 31-летний сын нынешнего короля Салмана, чьё имя он назвал на прошлой неделе в качестве наследника престола, был далеко не первым в этой очереди. Первым претендентом был его двоюродный брат, принц Мухаммад ибн Наифа. Впрочем, и Мухаммад тоже не старший сын своего отца-короля.

Соглашение, о котором 30 лет назад король Салман договорился с тогда ещё живыми братьями, нарушено. Да, были соблюдены некие формальности: был созван королевский совет, проведено голосование, где большинство голосов было отдано Мухаммаду ибн Салману. Но по сути мы видим, что с сегодняшнего дня правила передачи престола, установленные с начала основания династии Саудитов, больше действовать не будут. Фактически на наших глазах произошёл дворцовый переворот, в результате которого на престоле Аравии уже скоро воцарится новый её правитель, который установит свои правила передачи власти, что фактически означает основание новой династии.

Новый лидер арабского мира

31-летний Мухаммад ибн Салман сын второй (и, возможно, любимой) жены нынешнего короля, Фахды. Привыкший к исполнению любых своих желаний в недавнем детстве, получивший блестящее образование Мухаммад крайне самолюбив, харизматичен, амбициозен, умён. Он давно не скрывает своей роли в делах королевства. Это единственный человек из современной королевской семьи, кто так много говорит об экономике.

В известном интервью NBC, существующему, кстати, на саудовские деньги, он провозгласил "План Мухаммада ибн Салмана на 100 лет". Суть плана — Саудовская Аравия больше не может существовать только за счёт нефти. Срок выполнения его личного плана в столь долгий период явно говорит о намерении передавать его реализацию по наследству.

Ещё более активно теперь уже наследный принц развернулся на военно-политическом поприще.

Будучи министром обороны королевства, он направил Саудовскую армию в соседний Йемен для поддержки правительства и президента Хади, пришедшего к власти в результате "арабской весны", в его войне с восставшими хуситами. В Бахрейне армия Саудовской Аравии остаётся гарантом власти короля Хамада II, едва не слетевшего с трона во время всё той же "арабской весны", но устоявшего только благодаря саудовскому военному вмешательству. В Сирии множество вооружённых группировок напрямую или косвенно поддерживаются Саудитами. В экономику одной из ключевых стран арабского мира — Египта, Саудовская Аравия делает многомиллиардные вливания. Путём материальной и военной помощи самой влиятельной в разорванной Ливии силе, генералу Хафтару, будущий король Аравии берёт эту богатую газом и нефтью арабскую страну также под своё крыло.

Первый государственный визит Трампа в статусе президента США именно в Саудовскую Аравию, его формат и итоги расставляют точки над "и" во всей этой активной деятельности молодого принца.

На всех протокольных мероприятиях Мухаммад ибн Салман всегда рядом со своим папой (пока ещё королём Салманом) и его уважаемым гостем. Очевидно, что уже во время этого визита новый президент США познакомился с тем, с кем будет иметь дело его страна в ближайшие десятилетия. Не зря на время визита Трампа был приглашен президент Египта Ас-Сиси и ещё десяток лидеров арабских и мусульманских стран.

14 февраля 1945 года на исторической встрече с президентом Рузвельтом дедушка наследного принца, основатель королевства, Абдель-Азиз Ас-Сауд, подписав соглашение о монополии США на добычу саудовской нефти, получил гарантию на военную поддержку власти молодой монархической династии на территории Аравии. В арабском политическом лексиконе подписанный тогда пакт "Куинси" называют чёрной сделкой. Мы вам нефть — вы нам военную поддержку. И эта поддержка очень быстро пригодилась, когда ключевые страны арабского мира (Египет, Сирия, Ливия, Алжир, Йемен) выбрали республиканский строй взамен монархии. Саудовская Аравия благополучно осталась королевством.

Сейчас будущий молодой монарх Мухаммад ибн Салман в присутствии большого дяди из-за океана был "коронован" на трон не только Аравии, но всего арабского мира. В качестве гарантии серьезности намерений Трамп увёз самый большой контракт в истории ВПК США размером в 110 миллиардов долларов. Такая крупная закупка оружия говорит, что в отличии от своего деда ибн Салман в военном плане будет рассчитывать на собственные силы.

При чём тут Катар ?

Но есть один человек, который портит планы будущего молодого короля.

Он почти ровесник Мухаммада ибн Салмана (старше всего на пять лет). Он тоже сын арабского монарха, но который уже унаследовал престол у своего отца в 2013 году путём мирной передачи власти. Он также пытается влиять на всё политику региона. Именно его страна фактически проспонсировала "арабскую весну" и продолжает влиять на все происходящие в регионе конфликты. На его территории находится крупнейшая военно-морская база США. Но кроме Америки это государство ищет и других партнёров, причём там, куда саудовская политика и бизнес никогда не добирались.

Среди них Иран и даже, страшно сказать, Израиль (пока только через торговые отношения) . Этот молодой монарх содержит медиахолдинг, влияние которого на умы во многом определило происходящие в регионе и мире процессы последних лет, "Аль-Джазиру". Получивший блестящее британское образование, увлечённый спортом, он даже добился проведения ЧМ по футболу в своей стране. А о финансовых возможностях монарха-конкурента и говорить не приходится. И стратегия его схожа. Избавить страну от зависимости от продажи газа.

Конечно, речь идёт об эмире Катара Тамиме бин Хамаде Аль Тале. Ужиться с таким соперником на одном поле молодому "лидеру арабского мира" будет сложно.

Разгорающийся конфликт уже начал разбивать страны региона (да и мира) на два этих лагеря. Нельзя считать совпадением, что именно после продуктивнейшего визита Трампа в Саудовскую Аравию — наутро после его отлёта — королевство разорвало отношения с эмиратом (Катар). Да, поводов найти можно было много (контакты с Ираном, поддержка шиитской "Хизбаллы", "Ан-Нусры"* и даже ИГИЛ*). Но почему именно в это утро? Не являются ли рукопожатия с Трампом, благословением на этот конфликт. Мол, мы с вами. Плюс поддержавшие бойкот Египет, Эмираты, Бахрейн, Ливия…

Скорее всего, мы и дальше будем наблюдать, как два избалованных амбициозных юноши будут мериться трубами. Один нефтяной, другой газовой. Жаль, что от этого будет зависеть судьба многострадального арабского (и не только) мира.

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