Девушка ушла в монастырь, пробыла монахиней восемь лет и стала порноактрисой

При этом Юди признаётся, что несмотря на способ, каким она зарабатывает деньги, она продолжает ходить в церковь.

Монахиня, которая пробыла в монастыре восемь лет, кардинально изменила свою жизнь и решила стать порнозвездой. Юди Пинеда призналась, что священник всячески пытался отговорить её, но жительница Антиокии, Колумбия, проигнорировала его совет, сообщает Mirror.

Юди считает, что в порно нет ничего плохого, а её новая карьера является аристократичной и достойной. Она призналась, что каждый день наслаждается порнографией и мастурбацией, но, несмотря на это, всё равно ходит в церковь и посещает воскресную мессу.

Когда я училась в школе, к нам приходили монахини, и тогда я поняла, что хочу последовать их примеру Юди Пинеда

Когда Юди было 10 лет, она ушла в монастырь и находилась там на протяжении восьми лет. Девушка чувствовала себя там счастливой, пока не влюбилась в религиозного учителя и не решила бросить свою затею.

Тогда Юди переехала в другой город и устроилась в компанию Nestle, а затем встретила Хуана Бустоса. Мужчина набирал моделей для того, чтобы они раздевались перед веб-камерами. Девушка приняла участие в кастинге, и её сразу же приняли.