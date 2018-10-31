Девушка ушла в монастырь, пробыла монахиней восемь лет и стала порноактрисой

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Девушка ушла в монастырь, пробыла монахиней восемь лет и стала порноактрисой

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При этом Юди признаётся, что несмотря на способ, каким она зарабатывает деньги, она продолжает ходить в церковь.

Монахиня, которая пробыла в монастыре восемь лет, кардинально изменила свою жизнь и решила стать порнозвездой. Юди Пинеда призналась, что священник всячески пытался отговорить её, но жительница Антиокии, Колумбия, проигнорировала его совет, сообщает Mirror.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/yudi.pineda.96?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCM4_p1tD0S4otBGjjWdIx3Urw0zuqza-E6u3AW7gQV5s71rAKASylUKnyjLxMwOAy0s9rvftvO2_vs&tn-str=%2AF" target="_blank">Yudy Pineda</a></p>

Юди считает, что в порно нет ничего плохого, а её новая карьера является аристократичной и достойной. Она призналась, что каждый день наслаждается порнографией и мастурбацией, но, несмотря на это, всё равно ходит в церковь и посещает воскресную мессу.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/yudi.pineda.96?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCM4_p1tD0S4otBGjjWdIx3Urw0zuqza-E6u3AW7gQV5s71rAKASylUKnyjLxMwOAy0s9rvftvO2_vs&tn-str=%2AF" target="_blank">Yudy Pineda</a></p>

Когда я училась в школе, к нам приходили монахини, и тогда я поняла, что хочу последовать их примеру

Юди Пинеда

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/yudi.pineda.96?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCM4_p1tD0S4otBGjjWdIx3Urw0zuqza-E6u3AW7gQV5s71rAKASylUKnyjLxMwOAy0s9rvftvO2_vs&tn-str=%2AF" target="_blank">Yudy Pineda</a></p>

Когда Юди было 10 лет, она ушла в монастырь и находилась там на протяжении восьми лет. Девушка чувствовала себя там счастливой, пока не влюбилась в религиозного учителя и не решила бросить свою затею.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/yudi.pineda.96?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCM4_p1tD0S4otBGjjWdIx3Urw0zuqza-E6u3AW7gQV5s71rAKASylUKnyjLxMwOAy0s9rvftvO2_vs&tn-str=%2AF" target="_blank">Yudy Pineda</a></p>

Тогда Юди переехала в другой город и устроилась в компанию Nestle, а затем встретила Хуана Бустоса. Мужчина набирал моделей для того, чтобы они раздевались перед веб-камерами. Девушка приняла участие в кастинге, и её сразу же приняли.

Сначала я чувствовала себя некомфортно, но потом привыкла. Мне всё так же нравится ходить в церковь. Я никогда не пропускаю пятничные молитвы, субботние собрания или воскресную мессу

Юди Пинеда

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