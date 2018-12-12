Две монахини украли у школы $500 тыс. и спустили их в казино

Одна из подруг работала в католической школе директором, вторая — в течение 20 лет была учительницей.

Две монахини украли около $500 тыс. из католической школы, где они работали, и спустили часть денег на азартные игры в Лас-Вегасе. Бывшая директриса учебного заведения в Калифорнии Мэри Креупер и бывшая учительница Лана Чанг, которые были лучшими подругами, тратили пожертвования и деньги, выделенные на обучение детей, сообщает Daily Mail.

Известно, что $500 тыс. женщинам удалось украсть только за шесть лет. Информацию о других финансовых махинациях не удалось восстановить. При этом на украденные деньги подруги регулярно ездили в Лас-Вегас, где веселились на полную катушку.

Впрочем, в архиепархии Лос-Анджелеса заявили, что не будут выдвигать обвинения против монахинь, а решат этот вопрос сами. Об обмане подруг стало известно после того, как один из родителей попросил копию чека о зачислении средств. Тогда сотрудники заметили, что деньги были переведены не на счёт школы.

Лана преподавала в учебном заведении около 20 лет. Несколько лет назад её повысили до заместителя директора. По данным следствия, финансовые махинации могли продолжаться в течение 10 лет, но никто этого не замечал, поскольку доходы школы всегда были удовлетворительными.