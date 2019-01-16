Пьяный после причастия монах выехал на встречку и устроил жуткое ДТП под Псковом

12 января в городе Великие Луки произошла авария, в результате которой в больницу с серьёзными травмами попали две женщины. Теперь же стало известно, что ДТП устроил пьяный священнослужитель, который выехал на встречную полосу.

Как сообщает Piter.tv, монах Андрей П., находившийся за рулём "Тойоты-Камри", вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Daewoo Nexia. В результате аварии серьёзно пострадали две женщины, находившиеся на пассажирских местах. У одной из них врачи диагностировали перелом бедра и ребра, черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. Вторая женщина тоже получила ЧМТ и сотрясение, а также ушиб грудной клетки.

По некоторым данным, вылетевший на встречку священнослужитель был пьян — в его крови зафиксировали 0,71 промилле алкоголя. Сам монах позже пояснил, что "ничего не пил, только причастился". Официальный представитель ГИБДД по Великолукскому району подтвердил факт участия в аварии духовного лица. Телеграм-канал "Пресс-хата" сообщает, что предположительного виновника ДТП уже освободили от служения.

Пострадавшие женщины сейчас находятся в больнице Великих Лук. Одну из них в настоящий момент готовят к операции, которую придётся проводить в другом городе. Сообщается, что в больнице жертв аварии навестил помощник управляющего Великолукской епархии и намекнул, что произошедшее может быть божьим проведением. Слова священника приводит телеграм-канал КБ.

Может быть, вы думали о том, как быстрее домой приехать, выпить, на какую-нибудь гулянку сходить, а он так попытался вас остановить Помощник управляющего Великолукской епархии.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии.