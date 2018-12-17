Монику Беллуччи сняли с новым бойфрендом, который годится ей в сыновья

54-летняя Моника Беллуччи встречается с 36-летним художником Николя Лефевром, сообщает французское издание Voici. Папарацци удалось снять, как актриса целуется с новым возлюбленным прямо на улице.

О личной жизни Моники Белуччи почти ничего не известно с тех пор, как пять лет назад она развелась с Венсаном Касселем. Бывший муж актрисы за это время успел снова жениться, а вот сама она не заводила серьёзных отношений.

Четыре месяца назад Моника наконец объявила, что вновь влюблена, но не назвала имени избранника, лишь отметив, что его работа связана с разъездами. И вот теперь его личность раскрыта — сердце актрисы завоевал 36-летний художник Николя Лефевр. Мужчина довольно известен в мире современного искусства и даже открыл собственную галерею в Париже.

Как рассказал собеседник Voici, Моника и Николя встречаются уже больше полугода, и актриса всерьёз подумывает о свадьбе. Разница в возрасте влюблённых не смущает.

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