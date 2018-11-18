Этому существу поклоняются маори. Но кое-кто решил сделать из него деликатес

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Этому существу поклоняются маори. Но кое-кто решил сделать из него деликатес

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Художник Карл Ингрем воплотил в жизнь представления коренного народа Новой Зеландии о сказочном морском создании с головой птицы, телом человека и хвостом рыбы, которое защищает моряков и крадёт их жён.

В мифологии маори, коренного народа Новой Зеланди, таниуа — это существа, которые живут в морях, реках и тёмных пещерах

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/carlingramart/" target="_blank">Instagram/carlingramart</a></p>

У разных племён своё восприятие таниуа. Они выступают то в роли защитников мореплавателей, то в роли опасных хищников, похищающих их жён

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/carlingramart/" target="_blank">Instagram/carlingramart</a></p>

Традиционно таниуа изображаются как существа с птичьей головой, человеческим телом и рыбьим хвостом

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/carlingramart/" target="_blank">Instagram/carlingramart</a></p>

Новозеландский художник Карл Ингрем решил представить, как персонаж народных сказаний мог быть выглядеть в реальной жизни

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/carlingramart/" target="_blank">Instagram/carlingramart</a></p>

Его таниуа сделаны из полимерной глины, запечённой в духовке, а затем покрыты слоем краски

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/carlingramart/" target="_blank">Instagram/carlingramart</a></p>

Получилось более чем реалистично

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/carlingramart/" target="_blank">Instagram/carlingramart</a></p>

По мнению Ингрема, из таниуа мог бы получиться неплохой консервированный деликатес

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/carlingramart/" target="_blank">Instagram/carlingramart</a></p>

Или суши

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/carlingramart/" target="_blank">Instagram/carlingramart</a></p>

Образ мифического существа натолкнул художника на создание целой коллекции стилизованных оберегов

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/carlingramart/" target="_blank">Instagram/carlingramart</a></p>

Хотели бы носить такой у себя на шее?

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/carlingramart/" target="_blank">Instagram/carlingramart</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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