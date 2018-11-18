Этому существу поклоняются маори. Но кое-кто решил сделать из него деликатес

Художник Карл Ингрем воплотил в жизнь представления коренного народа Новой Зеландии о сказочном морском создании с головой птицы, телом человека и хвостом рыбы, которое защищает моряков и крадёт их жён.

В мифологии маори, коренного народа Новой Зеланди, таниуа — это существа, которые живут в морях, реках и тёмных пещерах

У разных племён своё восприятие таниуа. Они выступают то в роли защитников мореплавателей, то в роли опасных хищников, похищающих их жён

Традиционно таниуа изображаются как существа с птичьей головой, человеческим телом и рыбьим хвостом

Новозеландский художник Карл Ингрем решил представить, как персонаж народных сказаний мог быть выглядеть в реальной жизни

Его таниуа сделаны из полимерной глины, запечённой в духовке, а затем покрыты слоем краски

Получилось более чем реалистично

По мнению Ингрема, из таниуа мог бы получиться неплохой консервированный деликатес

Или суши

Образ мифического существа натолкнул художника на создание целой коллекции стилизованных оберегов

Хотели бы носить такой у себя на шее?

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