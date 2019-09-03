Рыбаки выловили странное существо со щупальцами, будто вышедшее из фильма ужасов

Видео жуткой находки было опубликовано пару недель назад и уже набрало больше миллиона просмотров. Обычно сколько людей, столько и мнений, но в этот раз среди комментаторов наблюдалось поразительное единодушие.

Сара Вассер-Алфорд поделилась своим необычным уловом в "Фейсбуке", где её видео в короткие сроки репостнули около 17,5 тыс. раз. Женщина рассказала, как во время рыбалки у острова Принца Уэльского, Аляска, она наткнулась на необычного жутика. Он выглядел как живой коралл с тонкими щупальцами, пишет Daily Star.

Но самый кошмар начался позже, когда женщина перевернула чудище и обнаружила странные жилы, как у личинки Чужого, которая в фильмах намертво цеплялась в лицо жертвы. Под видео комментаторы пришли в ужас от такого представителя живой природы.

Надеюсь, вы его положили на место и больше не трогали Пользователь "Фейсбука"

Мне от одного вида на это становится плохо и некомфортно Пользователь "Фейсбука"

Но кто-то из знающих подсказал, что на самом деле "жуткое существо" — обычная офиура, или змеехвостка, а иными словами, необычная морская звезда.

Рыбаки пришли в ужас, вытянув с уловом огромную акулу, которая весила тонну