Сотрудница похоронного бюро раскрыла нюансы работы, о которых не говорят вслух

Читайте также

Сотрудница похоронного бюро раскрыла нюансы работы, о которых не говорят вслух

5896

Кари Воган работает в похоронном бюро в Суонси (Уэльс) уже 14 лет. По долгу службы она каждый день имеет дело с телами умерших. Кари рассказала изданию Mirror о том, что происходит с покойниками, когда их привозят в морг.

После доставки умершего сотрудники морга раздевают его догола, чтобы убедиться, что он чист и опрятен. При необходимости тело моют

Затем труп помещают в холодильную камеру подходящего размера, где при температуре минус 4–6 градусов его можно хранить до 24 часов

Чтобы предотвратить начальную стадию разложения, умершего бальзамируют: ткани его тела пропитывают специальным химическим составом

По желанию родственников сотрудники морга могут сделать усопшему стрижку, макияж и маникюр, а также подобрать подходящую одежду

Для близких, которые по тем или иным причинам хотят самостоятельно подготовить умершего к последнему пути, есть отдельная комната

Сотрудники морга признаются, что стремятся обеспечить такое качество услуг, будто имеют дело с собственным родственником

С близкими усопшего нужно быть чуткими, но иногда приходится отказывать. Например, когда просят кремировать труп с мобильником

Бабушка умерла в 99 лет, так и не узнав, что все её органы были не на тех местах

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×