Сотрудница похоронного бюро раскрыла нюансы работы, о которых не говорят вслух

После доставки умершего сотрудники морга раздевают его догола, чтобы убедиться, что он чист и опрятен. При необходимости тело моют
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Затем труп помещают в холодильную камеру подходящего размера, где при температуре минус 4–6 градусов его можно хранить до 24 часов
Фото: © Jonathan Myers
Чтобы предотвратить начальную стадию разложения, умершего бальзамируют: ткани его тела пропитывают специальным химическим составом
Фото: © Shutterstock
По желанию родственников сотрудники морга могут сделать усопшему стрижку, макияж и маникюр, а также подобрать подходящую одежду
Фото: © Shutterstock
Для близких, которые по тем или иным причинам хотят самостоятельно подготовить умершего к последнему пути, есть отдельная комната
Фото: © Jonathan Myers
Сотрудники морга признаются, что стремятся обеспечить такое качество услуг, будто имеют дело с собственным родственником
Фото: © Shutterstock
С близкими усопшего нужно быть чуткими, но иногда приходится отказывать. Например, когда просят кремировать труп с мобильником
Фото: © Shutterstock
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