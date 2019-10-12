В Эквадоре продаётся мороженое со вкусом морской свинки, и, похоже, оно вкусное

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Фото © Twitter/enriquito1964

Для большинства такие гастрономические изыски покажутся странными. Но не стоит забывать о любителях оливок и пиццы с ананасами! Им такой десерт, должно быть, очень понравится.

На дороге из столицы Эквадора Кито в город Санголки можно найти кафе, в котором продаётся довольно занимательный десерт. Создательница мороженого на грызуновой основе Мария дель Кармен Пилапанья делает порядка 150 порций необычного угощения в неделю. Цена вопроса — всего один доллар.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/CBSNews/status/1180427084650471424" target="_blank">CBSNews</a></p>

Морские свинки — не единственный странный вкус, представленный в кафе Марии. Также есть грибы и даже жуки. Когда женщина открывала свой маленький бизнес, она шла на большой риск — кто знал, понравится ли такая идея покупателям.

Муж и семья думали, что я сошла с ума. Они очень сомневались, что кому-то такое мороженое понравится. Но вот теперь это наш основной продукт

Мария дель Кармен Пилапанья

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/enriquito1964/status/1180674043667574785" target="_blank">enriquito1964</a></p>

Не заинтересоваться тем, как же такое мороженое производят, просто невозможно. Что ж, будьте готовы к тому, что процесс не из приятных.

Женщине удаётся получить концентрированный вкус животного после приготовления паштета из его мяса. Затем она добавляет туда сливки и молоко и замораживает, пока это не станет похоже на мороженое. По словам клиентов, вкусно, чем-то напоминает курицу.

Я не была уверена, но оказалось, что это довольно вкусно

Марлен Франко, гость киоска Марии

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Local12/status/1180697941486571520" target="_blank">Local12</a></p>

Морские свинки считаются деликатесом в некоторых странах Латинской Америки. Например, в Колумбии, Перу и Боливии. Домашних питомцев готовят с солью и подают с картофелем в ореховом соусе.

Морские свинки — очень важная часть рациона коренных народов Анд, в частности из-за высокого содержания белка. Так что нечего удивляться тому, что эквадорцы едят их даже в мороженом

Мария дель Кармен Пилапанья

Единственное кафе, фото которого не будут бесить в "Инстаграме". Убедитесь сами

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