В Эквадоре продаётся мороженое со вкусом морской свинки, и, похоже, оно вкусное

На дороге из столицы Эквадора Кито в город Санголки можно найти кафе, в котором продаётся довольно занимательный десерт. Создательница мороженого на грызуновой основе Мария дель Кармен Пилапанья делает порядка 150 порций необычного угощения в неделю. Цена вопроса — всего один доллар.
Морские свинки — не единственный странный вкус, представленный в кафе Марии. Также есть грибы и даже жуки. Когда женщина открывала свой маленький бизнес, она шла на большой риск — кто знал, понравится ли такая идея покупателям.
Муж и семья думали, что я сошла с ума. Они очень сомневались, что кому-то такое мороженое понравится. Но вот теперь это наш основной продукт
Мария дель Кармен Пилапанья
Не заинтересоваться тем, как же такое мороженое производят, просто невозможно. Что ж, будьте готовы к тому, что процесс не из приятных.
Женщине удаётся получить концентрированный вкус животного после приготовления паштета из его мяса. Затем она добавляет туда сливки и молоко и замораживает, пока это не станет похоже на мороженое. По словам клиентов, вкусно, чем-то напоминает курицу.
Я не была уверена, но оказалось, что это довольно вкусно
Марлен Франко, гость киоска Марии
Морские свинки считаются деликатесом в некоторых странах Латинской Америки. Например, в Колумбии, Перу и Боливии. Домашних питомцев готовят с солью и подают с картофелем в ореховом соусе.
Морские свинки — очень важная часть рациона коренных народов Анд, в частности из-за высокого содержания белка. Так что нечего удивляться тому, что эквадорцы едят их даже в мороженом
Мария дель Кармен Пилапанья
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