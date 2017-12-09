Что за вонь? Три версии о причинах запаха "тухлой квашеной капусты" в Москве

В пятницу жители Москвы пожаловались на то, что в городе ощущается неприятный запах тухлой квашеной капусты. В офисах сотрудники с подозрением смотрели друг на друга, а на улицах горожане вертели головами по сторонам, пытаясь найти источник неприятного запаха.

Вонь квашенной капусты или фекалий ощущалась как в центре города (на Тверской, Пушкинской, Таганской, Цветом бульваре, Парке культуры), так и на окраине. Одинаково вонюче пахло в районах Новокосино и Бутово, на Красносельской, на Соколе, на Речном вокзале и других местах. Многие из-за жуткого запаха уходили пораньше с работы, а те, что сидели дома, плотнее закрывали окна.

При этом ни одно ведомство так и не выявило никаких превышений предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам.

Передвижные лаборатории выезжали по адресам, откуда поступали жалобы, но... ничего не находили.

— Пахнет, но это не опасно, — дружно уверяли чиновники.

— Специалисты "Мосэкомониторинга" отбирают пробы воздуха для проведения их анализа в лаборатории на широкий перечень загрязняющих веществ. Результаты анализа проб будут готовы в течение двух суток, — заявили в ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Собственные проверки проводит Роспотребнадзор. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.

— О результатах проведённых исследований будет сообщено дополнительно. Ситуация остаётся на контроле управления, — отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что для изучения воздуха привлечены специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве".

Ещё проверки проводит Росприроднадзор. Службы ведомства ночью продолжат отбирать пробы воздуха в Москве. Об этом заявили в пресс-службе Минприроды.

"Росприроднадзор с утра работает в нескольких точках города Москвы в связи с жалобами на неприятные запахи. Анализ ранее отобранных проб воздуха не показал превышения по сероводороду, анализируются пики изменений содержания веществ в воздухе", — заявили в ведомстве.

Экологи заявили, что запах принадлежит соединениям под названием меркаптаны — метилмеркаптан или этилмеркаптан. Эти химические вещества действительно имеют запах протухшей капусты. При этом порог его ощущаемости таков, что нужна крайне малая концентрация, чтобы человек не просто его почувствовал, а получил не только неприятные ощущения, но и проблемы со здоровьем.

Чаще всего этилмеркаптан используют на станциях очистки сточных вод, или канализационных вод, или, попросту говоря, фекалий. Поэтому основная версия экспертов — масштабный прорыв канализации. Возможно, где-то разрушился коллектор, по некоторым версиям, это произошло под масштабной стройкой в усадьбе Кусково.

Кроме того, возможно, причина в реконструкции Курьяновских очистных сооружений, где очищаются канализационные стоки со всей Москвы.

Этилмеркаптан опасен при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу. Концентрации 16 мг/м3 серьёзных последствий не вызывают даже при многочасовом воздействии. При высоких концентрациях возникает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, тошнота, головокружение, в тяжёлых случаях — судороги, наркотическое опьянение. Вещество имеет класс опасности 2, такой же, как у сероводорода.

Ещё одна версия — утечка газа, ведь именно метилмеркаптан добавляют в бытовой газ, чтобы ощущать его запах. Так, эколог Любовь Якубовская заявила, что москвичам, обратившимся в службу 112, объяснили, что произошёл технологический плановый сброс газа. При этом сам Мосгаз сразу же отверг свою причастность к произошедшему.

Метилмеркаптан, или метантиол (CH 3 SH), — газ, сернистый аналог метилового спирта (CH 3 OH). Более чем в полтора раза тяжелее воздуха. Метилмеркаптан стабилен не более 12 часов, после чего распадается, образуя соли (меркаптиды). Сам по себе газ вреда человеку не наносит, однако из-за чрезвычайно резкого запаха при сильном превышении предельно допустимой концентрации возможны повышение давления, обмороки и остановка дыхания. Может оказывать действие на центральную нервную систему.

По мнению экспертов, источником запаха также могли стать рекультивационные работы на полигоне "Некрасовка", где сейчас расчищают старые завалы отходов.