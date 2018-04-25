Кто вызвал ОМОН в Армянскую церковь Москвы?

24 апреля на Суворовской площади в Москве прошёл митинг, посвящённый памяти жертв геноцида армян.

В числе выступающих был также один из основателей армянской армии, герой Арцахской войны генерал Норат Тер-Григорянц, призвавший не путать патриотизм с хулиганством.

Эмоциональная речь генерала касалась произошедших 22 апреля на территории храмового комплекса Армянской апостольской церкви в Москве событий, в результате которых в столичные отделения полиции были доставлены несколько десятков граждан.

"Церковь — наша душа. На территории церкви организовали хулиганские действия. Это провокация. Этих людей надо морально наказать. Жители соседних домов вызвали полицию, и эти люди начали прятаться в церкви", — сказал Норат Тер-Григорянц.

Акции в поддержку протестующих в Армении на территории Армянской церкви в Москве начались 17 апреля. 22 апреля на территории церкви собрались около 300 человек, параллельно на прилегающих улицах десятки автомобилей заблокировали движение, клаксонами поддерживая участников протестной акции.

Дежурившие на месте сотрудники полиции потребовали прекратить несанкционированный митинг и разблокировать движение на Олимпийском проспекте и улице Трифоновской, а затем задержали более 50 участников акции, не подчинившихся требованиям полиции.

В пресс-службе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви Life.ru сказали, что не комментируют слухи о том, что церковь была закрыта, а полицию и ОМОН для разгона митингующих вызвал глава епархии архиепископ Езрас, сообщив лишь, что 23 апреля архиепископ Езрас встречался с высокопоставленными представителями правоохранительных органов Москвы, ходатайствуя об освобождении задержанных, особо подчеркнув, что церковь открыта каждый день с 08:00 до 19:00.

В УВД ЦАО Москвы Life.ru сообщили, что по состоянию на 24 апреля 2018 года все задержанные в ходе акции на территории Армянской церкви в Москве освобождены, за исключением одного, подозреваемого в "нанесении физического вреда здоровью человека".

Источник в полиции также сообщил, что кроме того, что ежегодно в преддверии 24 апреля (Дня памяти жертв геноцида армян) усиливаются меры обеспечения безопасности в местах вероятного массового скопления людей — Посольства Армении, Армянской церкви, Посольства Турции и мест проведения запланированных акций — о митинге были получены многочисленные сообщения также от жителей близлежащих домов.