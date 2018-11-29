Где москвичам жить плохо. Названы худшие районы столицы

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Где москвичам жить плохо. Названы худшие районы столицы

2026

Фото: © РИА Новости /Владимир Астапкович

Жители Москвы определили худшие и лучшие районы для жизни в столице. Их выбирали голосованием в Интернете и оценивали по нескольким параметрам. Расскажем на карточках.

"За" и "против" проголосовали 4 тысячи человек. И выбирали по 12 критериям

Учитывались: безопасность, чистота, тишина, экология, транспорт, парковки, магазины, отдых, соседи, ЖКХ, детсады, цены

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Из 91 района столицы лучшими стали: Строгино, Хорошевский, Крылатское

Эти районы находятся на западе Москвы. Их оценили прежде всего за безопасность, чистоту, детскую инфраструктуру и хороших соседей

Худшими районами Москвы стали Люблино, Кузьминки и Дмитровский

Люблино и Кузьминки — на юго-востоке. Там плохо с безопасностью, парками и ЖКХ. Дмитровский — на севере: там шумно и низкие доходы

Опрос проводят ежегодно. В 2018-м общая оценка Москвы упала на 0,4 балла

Больше всего критиковали работу ЖКХ и соотношение доходов и уровня жизни. Зато выросли оценки работы общественного транспорта

Фото: © pexels.com

Стали известны и три района с самым дешёвым жильём в Москве

Это поселок Северный, Некрасовка на востоке и Крюково на западе столицы. Студию в 26 кв. м там можно купить за 2,5 млн

В пределах МКАД дешевле всего квартиры в худшем районе — Люблино

Купить самую дешёвую студию в новостройке Люблино можно за 3,2 миллиона рублей

Фото: © pexels.com

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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