Место тёмной силы. Тайны, загадки и легенды больницы в Ховрине

В конце ноября 2018 года на севере Москвы завершился снос Ховринской больницы. За 33 года своего существования этот заброшенный советский недострой приобрёл славу главного мистического места столицы и оброс множеством городских легенд. Больницу почитали и проклинали, там пропадали люди и животные, находили убитых и погибших, её подвалы использовали для ритуалов сатанисты, она была культовым местом для экстремалов, сталкеров и руферов. Лайф и "Гигарама" представляют уникальный мультимедийный проект, который позволит вам почувствовать атмосферу этого места.

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3D-гигарама Ховринской больницы Загрузить

Стройка на века

Строительство больничного комплекса на 1300 мест началось в 1980 году. Планировалось, что это будет самая технологичная и современная клиника СССР. Однако через пять лет, когда половина необходимых работ уже была проведена, строительство внезапно прекратили.

Точной причины, по которой здание так и не достроили, никто не знает. Согласно популярной версии, у строителей закончились деньги. Однако в 1985 году кризис в СССР ещё не был настолько силён, в первые годы горбачёвской эпохи строительство в стране, наоборот, шло в превышающих прежние времена объёмах. Многие советские недострои были заброшены в 1990–1991 годах. Поэтому более вероятной версией стоит считать ошибку проектировщиков. То ли неправильно осушили площадку под строительство, то ли не учли масштаб заболачивания. Так или иначе, прямо по ходу строительства грунтовые воды начали подтапливать здание, поэтому стройку остановили.

У жителей Москвы своя правда. Согласно популярной легенде, причины куда более просты — место проклятое. Практически каждая история о ХЗБ (Ховринской заброшенной больнице) начинается с того, что её построили на месте кладбища. Строительство на погостах действительно практиковалось в СССР, однако не в этот раз, — на месте будущей больницы ранее был только заболоченный пустырь.

В нулевые был объявлен тендер на достройку здания, однако в конечном счёте от строительных работ отказались. За 20 лет здание уже изрядно обветшало, на его достройку требовались несуразно большие суммы.

Сатанисты и жертвоприношения

Самой популярной вокруг ХЗБ стала легенда о сатанистской секте "Немостор" (она же "Нимостор"), якобы существовавшей в начале 90-х. Легенда гласит, что приверженцы сатанистского культа облюбовали заброшенное здание и начали проводить там чёрные мессы и ритуальные жертвоприношения. В том числе и людей. Когда количество жертв стало большим, в больницу приехал ОМОН. Сатанисты оказали вооружённое сопротивление, но милиционерам удалось с боем загнать их в подвал, забросать гранатами, а затем затопить помещение. Такая вот была легенда. Тела сатанистов будто бы до сих пор находятся в подвалах. Посещение "сатанистского храма" (с надписями и пентаграммами, появившимися явно существенно позже ранних 90-х), где якобы совершались человеческие жертвоприношения и чёрные мессы, со временем стало обязательным пунктом программы для всех местных "экскурсоводов" и проводников, водивших туда "туристов".

Очевидно, что эта городская легенда является вымышленной и была вдохновлена несколькими факторами. Во-первых, с начала 90-х недострой облюбовали представители мелкого криминала, бездомные, любители запрещённых веществ, неформальная молодёжь, принадлежавшая к различным субкультурам (металлисты, готы, панки, которые для обывателей были, что называется, все на одно лицо). Поэтому милиция иногда устраивала рейды и облавы на проблемном объекте. Во-вторых, подвалы здания действительно были затоплены. Только затопил их не ОМОН, а грунтовые воды, из-за которых и прекратили строительство. В-третьих, мрачный антураж заброшенного здания.

Позднее в больнице стали появляться подростки, привлечённые легендами о "храме сатанистов" и считавшие себя таковыми, которые почитали своим долгом нарисовать пентаграмму в культовом месте, любители экстремального туризма и заброшенных мест, а также обычная молодёжь, наслушавшаяся легенд про "проклятое" место и решившая испытать свою смелость.

Секретные лаборатории и призраки

Менее популярны истории о секретных лабораториях. Согласно этим легендам, больничный комплекс возводился для отвлечения внимания, а главной целью строителей был один из корпусов, который будто бы предназначался для сверхсекретных лабораторий. Причём утверждается, что уже на этапе строительства эту часть больницы охраняли суровые и вооружённые люди в военной форме.

В другой вариации легенда гласит, что в самой больнице ничего секретного не было, но вот под ней были построены какие-то тайные помещения для экспериментов или испытаний, а также что они функционировали даже после того, как строительство забросили.

Как и прочие "проклятые" места, Ховринка не обошлась без легенд о призраках, хотя по популярности они значительно уступают сатанистам. Тем не менее в Сети можно встретить фотографии, на которых, по словам их авторов, запечатлены призраки, обитавшие в здании.

Больница-убийца

"Больница эта — край чудес, зашёл в неё и там исчез", — гласила самая популярная из всех "наскальных" надписей в недострое. Эти строки неизвестного автора стали своеобразным слоганом ХЗБ и были воспроизведены в нескольких помещениях больницы. Народная молва гласит, что в здании погибли или бесследно исчезли сотни и едва ли не тысячи человек.

Но на самом деле ХЗБ ничем не выделяется на фоне других аналогичных недостроев, оставшихся на просторах бывшего СССР. За последние 15 лет СМИ сообщали о четырёх смертельных случаях в больнице. Один подросток покончил с собой (созданный его друзьями мемориал со временем стал одной из достопримечательностей здания), остальные стали жертвами несчастных случаев. Сквозные шахты лифтов, дыры в полу и разбросанная арматура представляли главную опасность для "туристов".

Вполне возможно, что не все смертельные случаи попадали в СМИ, особенно в 90-е годы, однако очевидно, что цифры в сотни и тысячи погибших, иногда встречающиеся в тематических материалах для поклонников таинственного и непознанного, сильно преувеличены.

Что касается несчастных случаев, то они происходили значительно чаще. 10–15 человек в год стабильно получали травмы на заброшенном объекте. К счастью, в большинстве случаев всё заканчивалось для пострадавших относительно благополучно — не опасными для жизни травмами (в основном переломами рук или ног или ушибами).

Если говорить о криминале, то здесь аналогичная ситуация. На территории больницы периодически происходили ограбления. "Зашедшие на огонёк" преступники нередко отбирали у незадачливых "туристов" деньги и ценности.

Однако криминальных смертей в истории ХЗБ меньше, чем в мрачных легендах. Вопреки слухам о десятках принесённых в жертву сатанистами и о сотнях пропавших без вести, известно только о двух явно криминальных смертях. Ещё в советское время — в 1990 году — в больнице был найден труп женщины. А относительно недавно — в конце 2015 года — охранники обнаружили на одном из этажей повешенного мужчину со связанными руками.

В ноябре 2018 года 33-летняя история "самого мрачного места столицы" завершилась. На месте снесённой больницы планируется построить жилые дома.